jueves 09 de octubre de 2025
    • El Concejo Deliberante de San Nicolás retoma sesiones con temas clave y regreso libertario

    El Concejo Deliberante de San Nicolás sesionará este jueves y debatirá seguridad, planeamiento urbano y proyectos de salud y capacitación.

    9 de octubre de 2025 - 09:40
    Sesión ordinaria de Octubre del Concejo Deliberante de San Nicolas.

    Sesión ordinaria de Octubre del Concejo Deliberante de San Nicolas.

    LaOpinion

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás tendrá este jueves su primera sesión del mes de octubre, marcada por el regreso del concejal Lucas Lucero, de La Libertad Avanza, quien vuelve a ocupar su banca tras un período de reemplazo.

    Su reincorporación reconfigura el bloque libertario, que hasta ahora estuvo representado por los suplentes Maciel Deatriz y Federica Weller. El cuerpo legislativo abordará una Orden del Día con múltiples temas de relevancia local, impulsados por el Departamento Ejecutivo y los distintos bloques políticos.

    Los expedientes a tratar por el Poder Ejecutivo local y otros partidos

    Entre los expedientes más destacados figuran dos proyectos enviados por el Ejecutivo. El primero propone autorizar un convenio con el Ministerio de Seguridad bonaerense para reforzar la cooperación en materia de recursos, infraestructura y operativos conjuntos, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en la ciudad.

    El segundo expediente impulsa una modificación parcial del Código Urbano Ambiental, buscando actualizar la clasificación de zonas y acompañar el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano de San Nicolás.

    Durante la sesión, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por Cecilia Comerio, solicitará un informe sobre el avance de la obra del Centro Asistencial de Salud en la zona sur, mientras que Juntos por el Cambio presentará un proyecto para crear un plan municipal de capacitación en RCP y primeros auxilios destinado a gimnasios y clubes.

    Además, el Ejecutivo presentará una propuesta para modificar la traza de la Avenida Dámaso Valdéz, en el marco del rediseño urbano de la zona.

