Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar

Un gravísimo accidente se registró en la noche de este jueves durante la muestra de ciencias del Instituto Comercial Rancagua , cuando la explosión de un experimento provocó múltiples heridos, entre ellos una niña de 13 años que sufrió quemaduras y un trauma severo por quemaduras y el impacto de una esquirla metálica en el rostro.

Conmoción en Rancagua: explosión en una feria escolar dejó una menor grave y más de una decena de lesionados

La menor fue trasladada este viernes por la mañana en un helicóptero sanitario al Hospital de Pediatría Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en estado crítico y con riesgo de perder la vida.

La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

vuelo sanitario traslado a una nena con lesiones de consideración en el rostro y el cerebro por el impacto de esquirlas al explotar un volcan del instituto comercial Rancagua Pergamino 002

Según el parte médico preliminar, la niña presentaba quemaduras en el rostro y una lesión penetrante en el maxilar izquierdo causada por un fragmento metálico que ingresó al cráneo, lo que obligó a disponer su derivación urgente para una cirugía maxilofacial de alta complejidad. Su pronóstico es reservado.

La emergencia se desató cuando uno de los proyectos experimentales que se presentaban en el marco de la exposición escolar —un trabajo de ciencias naturales— explotó de manera imprevista, generando pánico entre los alumnos, docentes y familiares presentes.

La onda expansiva alcanzó a varias personas, entre ellas una maestra de 45 años, quien sufrió heridas de extrema gravedad, con un elemento corto punzante incrustado en el ojo izquierdo, quemaduras en la mano y múltiples cortes. Fue trasladada en ambulancia desde el Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino hasta el Hospital “San Felipe” de San Nicolás, donde permanece internada bajo cuidados intensivos.

Otras personas también resultaron lesionadas. Un joven de 24 años fue atendido por un fuerte golpe en la cabeza, mientras que una niña de 7 años que se encontraba entre el público sufrió quemaduras leves, sin riesgo de vida, según informaron fuentes médicas.

En el lugar trabajaron de inmediato ambulancias de Medicar y del SAME Pergamino, que aplicaron el protocolo de triage para determinar las prioridades sanitarias. La primera en ser trasladada fue la niña de 10 años, seguida por la docente y luego el resto de los heridos.

Durante toda la noche del jueves y la madrugada de este viernes, la inspectora de Educación Secundaria de Gestión Privada, Patricia Morari, junto con la directora del Instituto Comercial Rancagua, Valeria Olivieri, docentes y familiares de la comunidad educativa, acompañaron a los padres de las víctimas en el Hospital San José y en los traslados de emergencia.

El área del siniestro fue preservada por personal de la Comisaría Segunda de Pergamino, mientras los peritos de Policía Científica y de Bomberos de la Policía de la Provincia realizaron las tareas de recolección de evidencia y análisis de materiales explosivos o inflamables que pudieran haber intervenido en el experimento.

Las autoridades judiciales informaron que la investigación penal quedó en manos del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien ordenó peritajes técnicos y declaraciones testimoniales para determinar las causas del estallido y eventuales responsabilidades.

El episodio generó profunda conmoción en la comunidad educativa pergaminense, que seguía con preocupación la evolución del estado de salud de la niña trasladada al Garrahan y de la maestra internada en San Nicolás.

El Instituto Comercial Rancagua expresó su acompañamiento a las familias afectadas mientras se aguarda el resultado de las investigaciones oficiales.