viernes 10 de octubre de 2025
    • Habló el intendente Javier Martínez tras la explosión en la feria de ciencias: "La nena está muy delicada"

    Javier Martínez declaró en medios nacionales que la menor de 10 años tiene comprometida su cara y su ojo; su pronóstico es reservado

    10 de octubre de 2025 - 18:01
    explosion en rancagua

    En medio de la conmoción en Pergamino por la explosión de un experimento en una feria de ciencias en una escuela, habló el intendente, Javier Martínez, y brindó detalles sobre la salud de la menor de 10 años que permanece internada en grave estado en el Hospital Garrahan.

    En diálogo con medios nacionales, el jefe municipal indicó que la nena sufrió un impacto debido al estallido del experimento realizado por algunos alumnos, que tenía que simular la erupción de un volcán. “A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Es factible que tenga algo del ojo, pero que es más profundo todavía. Está muy delicada, está inconsciente y se la llevaron [hacia Buenos Aires] respirador”, reveló el intendente.

    El grave episodio ocurrió el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua en el marco de una feria de ciencias anual de la que participan alumnos, docentes y familias. En ese marco, un grupo fue a presentar un experimento que tenía que simular la erupción de un volcán. Sin embargo, cuando lo prendieron fuego con un encendedor, las llamas se apoderaron de la estructura y, segundos después, explotó como una bomba, algo que generó una escena de pánico entre los presentes.

    La alumna que está grave se encontraba en la primera fila y tras la explosión recibió un impacto directo en la cara. Primero, fue internada en el Hospital San José pero ante el riesgo de perder uno de sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Permanece en grave estado, en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

    El incidente generó otros 16 heridos. Martínez indicó que dentro de ese número, hay una docente de 45 años que tiene comprometido un ojo y ya fue sometida a una cirugía en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. “No tiene riesgo de vida, sí tiene riesgo ocular, pero lo más complicado es la nena. El resto [de los heridos] tiene contusiones o es gente atendida por aturdimiento”, aclaró.

    Por otro lado, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, brindaron más detalles del operativo desplegado en la localidad de Rancagua para atender a los heridos. En la ciudad de Pergamino, a 16 kilómetros, se atendieron a 12 personas con dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación. Todas ellas fueron estabilizadas, permanecieron en observación y ya recibieron el alta. Además, cinco menores fueron atendidos con vómitos y signos de intoxicación leve.

    Explosión de la pólvora

    En un video subido a redes sociales, una de las alumnas autoras del experimento detalló el proceso para generar la reacción química. Según contó, dentro del barro seco que se veía en la maqueta había dos tubos de metal. En su interior contenían “azufre picado, carbón picado y una sal especial”.

    La alumna dijo que estos tres componentes iban a “formar una pólvora” para que se genere la explosión.

    Fue horas después que el intendente de Pergamino indicó que “el uso de pólvora no es común para los experimentos” y que eso pudo haber sido el factor clave para la fuerte explosión.

    Fue así que marcó que se inició una investigación en la Fiscalía 1 para determinar las responsabilidades de quienes trabajan en la escuela. “Todo el cuerpo directivo del colegio podría estar imputado en las próximas horas”, adelantó Martínez.

    Temas
    La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

    Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

    Por Alfonso Godoy

    Las autoridades del Instituto Comercial Rancagua dieron a conocer el comunicado sobre la intervención tras lo ocurrido.

    Avanza la investigación por la explosión en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua

    Por Alfonso Godoy
    Milei presentó su plan Argentina grande otra vez en SIDERSA

    "Argentina Grande Otra Vez": Milei presentó en San Nicolás su plan de reformas laborales y tributarias

    La docente de 45 años está internada en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

    Evoluciona favorablemente la docente herida por la explosión en la feria de ciencias en Rancagua

    El desafío de la inteligencia artificial y la Energía

    Inteligencia artificial y el nuevo desafío energético global

