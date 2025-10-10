Somisa Club busca recuperar la cima de su grupo en Torneo Pre Federal Bonaerense

Después de quedar libre el pasado fin de semana, Somisa volverá a la acción esta noche en el Torneo Pre Federal Bonaerense , con la mira puesta en recuperar el liderazgo exclusivo del Grupo B . Desde las 21.00 , el conjunto dirigido por Diego Alba recibirá en el estadio “Socios Fundadores” a Comunicaciones de Pergamino , en la novena fecha del certamen.

Juventud recibe a Argentino y Comu visita a Somisa en el Torneo Pre Federal

El contexto favorece a los nicoleños: el puntero provisorio, Belgrano , tendrá descanso esta jornada, por lo que un triunfo permitiría a Somisa volver a la cima en soledad.

Aun sin los lesionados Santino Vercelli y Guillermo Romero , el equipo contará nuevamente con Genaro Calcaterra , quien regresó tras superar un esguince de tobillo. En el debut del torneo, Somisa ya se había impuesto de forma contundente ante Comunicaciones por 122 a 69 , con grandes actuaciones de Cognigni (26 puntos) , Vercelli (18) y González (15) .

El elenco somisero mantiene una gran solidez colectiva y está muy cerca de asegurar su pase a la Liga Federal 2026 . Todo indica que la pelea por el primer lugar del grupo y la clasificación al Final Four se definirá mano a mano con Belgrano , a quien visitará el 31 de octubre en el “Fortunato Bonelli”.

Su rival de hoy, Comunicaciones, llega bien posicionado como el mejor representante pergaminense, con aspiraciones firmes de meterse en el repechaje.

Por la misma zona, también desde las 21.00, jugarán Colón de Chivilcoy vs. Náutico de San Pedro y Juventud de Pergamino vs. Argentino de Pergamino.

La fecha comenzó anoche con la derrota de La Emilia en su visita a Banco Provincia de La Plata por el Grupo A. En esa misma zona, Regatas visitará mañana a Costa Brava de General Rodríguez, y hoy a las 21.30 se medirán Ciudad de Campana y Atenas de La Plata.