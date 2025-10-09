jueves 09 de octubre de 2025
    • San Nicolás vive una nueva edición del Festival RICO con gastronomía, música y diversión

    Desde hoy y hasta el 12 de octubre, San Nicolás vivirá el Festival RICO ofrece comidas, shows en vivo y DJ's en el Empedrado de la Costanera.

    9 de octubre de 2025 - 11:15
    San Nicolás comienza a vivir desde este jueves la nueva edición del Festival RICO, el clásico evento con gastronomía, música y entretenimiento en un mismo espacio, que se extenderá hasta el domingo 12 en el Empedrado de la Costanera, en Lavalle y Juan Manuel de Rosas, con un gran paseo de restaurantes, foodtrucks y barras para disfrutar al aire libre.

    Según confirmó la Municipalidad de San Nicolás, el evento contará con 17 restaurantes, 20 barras y 15 foodtrucks, que ofrecerán una amplia variedad de comidas típicas, cervezas artesanales y postres. En el escenario principal se presentarán artistas y DJs durante las cuatro noches, con shows pensados para todos los públicos.

    Los show que habrá cada noche en el Festival RICO

    Este jueves, la apertura estará a cargo de DJ Isa Bonelli, seguida por Que le den Candela, El Clan del Beat y Grupo Play, quienes marcarán el inicio de la fiesta con música y baile.

    La programación continuará el viernes con DJ Juanse Menéndez, Delfina Viñale, Lightplay (tributo a Coldplay) y el esperado cierre de DJ Fer Palacio. El sábado subirán al escenario DJ Andrés Farías, Radio Spika, Cuervo Hermanos y Leo Blanco, con su homenaje a Michael Jackson, mientras que DJ Pipo cerrará la noche con ritmos electrónicos. El domingo, última jornada, será el turno de DJ Cristian Vigo, La Chilena, Sebastián Molina (tributo a Arjona) y Undercover, quienes pondrán el broche final a un fin de semana a pura música y sabor.

