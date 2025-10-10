viernes 10 de octubre de 2025
    • Juventud recibe a Argentino y Comu visita a Somisa en el Torneo Pre Federal

    Este viernes, a las 21, el Celeste y el Blanco protagonizarán un choque pergaminense cargado de urgencias; y el Cartero visita al único invicto de la zona.

    10 de octubre de 2025 - 06:30
    Juventud y Argentino vuelven a verse las caras por el Torneo Pre Federal.

    Este viernes llega el turno de la novena fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol. Los tres partidos de la Zona Norte B están programados para las 21:00. Comunicaciones viaja a San Nicolás para enfrentar al líder Somisa, Juventud recibe a Argentino y Colón de Chivilcoy será local ante Náutico de San Pedro. Por su parte, Belgrano de San Nicolás queda libre.

    En el estadio “Ricardo Dorado Merlo” habrá duelo de equipos pergaminenses porque el “Celeste” recibe al “Blanco”, en lo que será un partido de necesitados porque ambos vienen de dos derrotas consecutivas y buscan cortar esa racha. En la última presentación Juventud cayó 66 a 59 en condición de visitante ante Comunicaciones, con Martín Gandoy como jugador destacado con 19 puntos y 9 rebotes. Mientras que el equipo que dirige Francisco Colombo, perdió de local 76 a 66 ante Colón de Chivilcoy (José Allub fue figura con 17 puntos).

    Como se mencionó, el otro equipo de Pergamino que se va a presentar este viernes es Comunicaciones, que se presenta en San Nicolás, donde se enfrentará al único puntero e invicto que tiene la Zona Norte B, Somisa. En la fecha pasada el conjunto nicoleño quedó libre y el “Cartero” intentará aprovechar el envión anímico que le dio la última victoria ante Juventud.

    El partido que completa la fecha 9 se va a jugar en Chivilcoy, entre el local Colón y Náutico de San Pedro, último de la tabla sin triunfos. Colón viene de ganar en Pergamino ante Argentino, mientras que el equipo de San Pedro cayó ante Belgrano de San Nicolás 72 a 60, con Victorio Dente como jugador destacado con 11 puntos y 13 rebotes.

    tabla basquet

    Empieza otra fecha de la APB

    La octava fecha del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquetbol) comenzará este viernes a las 21:15 con el partido Sirio Libanés-Ricardo Gutiérrez de Arrecifes por la Zona B. El conjunto arrecifeño viene de quedar libre en la última jornada, mientras que Sirio Libanés perdió 89 a 51 ante Comunicaciones, en condición de visitante.

    La fecha concluirá el lunes con tres partidos que comenzarán a las 21:15. Por la Zona B, Gimnasia y Esgrima recibe a Comunicaciones. El “Lobo” viene de tres victorias consecutivas (ante Ricardo Gutiérrez, Sirio Libanés y Alianza de Colón). Por el lado de “Comu” marcha primero en la zona. Alianza queda libre en la Zona B. Por la Zona A, Sportivo Rojas recibirá a Argentino, ambos ganadores en la fecha pasada. El “Blanco” venció a Círculo Italiano de Colón por 76 a 38, mientras que Sportivo Rojas derrotó a Sports 82 a 51. El otro encuentro por la Zona A se disputará en la ciudad de Colón entre Círculo Italiano y Juventud. Sports queda libre en esta zona.

