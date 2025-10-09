Mil jóvenes rumbo a San Nicolás: el corazón del Litoral late en el Año de la Esperanza

El encuentro Regional de Jóvenes será este fin de semana en San Nicolás.

Con el Santuario de María del Rosario de San Nicolás como epicentro, la ciudad nicoleña se convertirá este fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre en el punto de encuentro de más de 800 jóvenes provenientes de distintas diócesis de la Región Litoral. En el marco del Año Jubilar de la Esperanza, los participantes se reunirán para celebrar la fe, compartir experiencias y renovar su compromiso con la Iglesia, en un evento que promete ser tan multitudinario como profundamente espiritual.

Echaron de un boliche a dos jóvenes que protagonizaron incidentes en el local y luego agredieron a la Policía

Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I

Durante tres jornadas, los jóvenes vivirán momentos de oración, adoración eucarística, celebraciones litúrgicas y gestos misioneros que reflejarán el espíritu de comunión que impulsa este encuentro. Habrá instancias de reflexión, talleres y espacios de intercambio pensados para fortalecer el acompañamiento pastoral y renovar la alegría de creer.

El lema que anima esta edición, “Tu mirada enciende nuestra esperanza”, invita a poner los ojos en Cristo y en los hermanos, como signo de luz en medio de los desafíos actuales. Desde la organización destacaron la respuesta masiva de los jóvenes, que con entusiasmo confirmaron su participación, manifestando así su deseo de ser protagonistas de una Iglesia viva y esperanzada.

El II Encuentro Regional de Jóvenes del Litoral busca ser, una vez más, una experiencia de fe compartida, donde cada mirada, cada canción y cada oración sean expresión de una juventud que se reconoce parte activa del camino sinodal de la Iglesia argentina.

Una fiesta de fe y esperanza

En dialogo con el equipo organizador del encuentro expresan su entusiasmo por lo que será “una verdadera fiesta de la fe”.

“Estamos muy contentos de cómo se va a dar toda esta fiesta. De Pergamino van a participar aproximadamente 60 jóvenes, representando a nuestra ciudad y también a los pueblos cercanos como Alfonzo y Manuel Ocampo. Es una alegría enorme ver cómo se fueron sumando todos”, destacó un joven pergaminense que se encuentra en la organización del encuentro.

Explicó además que durante el fin de semana habrá transmisiones en vivo y una conferencia de prensa de los obispos, quienes también acompañarán las distintas instancias del encuentro.

“Nos parece una linda oportunidad seguir compartiéndolo con los medios, porque es algo muy lindo y demuestra que la Iglesia hoy sigue caminando, especialmente en este Año de la Esperanza”, sostuvo.

Un evento regional con espíritu sinodal

Esta segunda edición del Encuentro Regional -la primera se realizó en Concordia en 2019- reunirá a delegaciones de ocho diócesis: Gualeguaychú, Paraná, Concordia, Santa Fe de la Vera Cruz, Venado Tuerto, Rosario, Rafaela y San Nicolás.

Durante las jornadas, los participantes podrán participar de talleres sobre la realidad juvenil actual, con especial atención a la salud mental, un tema que atraviesa de manera particular a las nuevas generaciones.

“Va a haber muchos talleres que tienen que ver con la salud del joven hoy en día, con toda la salud mental que estamos atravesando, los ataques de ansiedad, los ataques de pánico”, explicó el entrevistado.

El encuentro también contará con la participación de artistas invitados, entre ellos Verónica Sanfilippo, una reconocida cantante católica paranaense que recientemente se presentó en Estados Unidos.

“Además, vamos a peregrinar al Santuario y vivir momentos de adoración y celebración. La verdad que estamos muy felices por cómo se está dando todo y por la respuesta de los jóvenes”, concluyó.

Un camino de esperanza compartida

El II Encuentro Regional de Jóvenes del Litoral se presenta como una nueva oportunidad para celebrar la fe y fortalecer la comunión entre las comunidades. En el Año Jubilar de la Esperanza, la juventud del Litoral vuelve a mostrar que la Iglesia sigue viva, alegre y en camino.