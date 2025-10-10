viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Inteligencia artificial y el nuevo desafío energético global

    La inteligencia artificial necesita cada vez más energía. Stargate Argentina y DominionAI representan dos modelos opuestos para un mismo desafío global.

    La Opinión OnLine | Lucas Marino Aguirre
    Por Lucas Marino Aguirre
    10 de octubre de 2025 - 18:13
    El desafío de la inteligencia artificial y la Energía

    El desafío de la inteligencia artificial y la Energía

    OpenAI

    La IA avanza hacia el corazón de la vida humana, pero su motor invisible —la energía— será el verdadero campo de disputa del siglo XXI. Desde megacentros de datos como Stargate hasta propuestas descentralizadas como DominionAI, el futuro de la inteligencia depende de cuánto y cómo energicemos nuestras máquinas pensantes.

    Lee además
    el faro volvio a brillar: la edicion de campo 3i fue un exito rotundo en rosario

    El FARO volvió a brillar: la edición de Campo 3i fue un éxito rotundo en Rosario
    el campo se guarda: mas del 40% de los granos argentinos estan en silobolsas

    El campo se guarda: más del 40% de los granos argentinos están en silobolsas

    Cuando Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció el desembarco de Stargate en Argentina, lo hizo con una promesa potente: convertir al país en un nuevo hub latinoamericano de inteligencia artificial. Con una inversión prevista entre 20.000 y 25.000 millones de dólares y un centro de datos alimentado exclusivamente con energía renovable, Stargate Argentina es parte de un megaproyecto que redefine no solo el mapa tecnológico global, sino también el energético.

    Pero detrás del brillo de los grandes anuncios, hay un dato menos comentado y mucho más complejo: la inteligencia —humana o artificial— requiere energía. Y el crecimiento exponencial de la IA está creando una demanda de recursos físicos como nunca antes se había visto en la historia tecnológica.

    Inteligencia y energía: una conexión tan antigua como la vida

    En biología, la inteligencia de los seres humanos, animales e incluso organismos simples está anclada en la energía. El cerebro humano, por ejemplo, consume en promedio el 20% de la energía del cuerpo. Este consumo permite procesar señales, interpretar estímulos, tomar decisiones, generar ideas.

    La inteligencia artificial no es diferente. Su capacidad de aprendizaje, razonamiento y generación de contenido se basa en procesamiento computacional a gran escala, lo que requiere una infraestructura energética masiva. Y mientras los modelos de IA avanzan hacia la AGI (Inteligencia Artificial General), su necesidad energética se vuelve descomunal.

    Stargate: el modelo de infraestructura centralizada

    OpenAI y sus socios —incluyendo Microsoft, NVIDIA, Oracle y SoftBank— entienden este vínculo de manera profunda. Por eso, su apuesta con el Proyecto Stargate no se limita a software, sino a infraestructura física monumental: centros de datos alimentados por gigavatios de potencia, diseñados para escalar los modelos actuales hacia capacidades cognitivas similares (o superiores) a las humanas.

    El caso de Stargate Argentina es paradigmático. Con una potencia inicial de 100 MW y una proyección de 500 MW, dicen que será alimentado completamente con energías renovables. La construcción iniciará en 2026 y se espera que entre en operación para fines de 2027.

    Este nodo se suma a la red global de Stargate, que incluye instalaciones en Texas, Alemania, Japón y Corea del Sur, con ambiciones de escalar hasta 15 gigavatios de capacidad total —más que la demanda energética de muchos países latinoamericanos.

    ¿Por qué tanta energía?

    La respuesta está en la propia naturaleza de los modelos de IA. Entrenar un modelo como GPT-4 implica procesar billones de parámetros durante semanas, con hardware de altísimo rendimiento y refrigeración intensiva. La tendencia actual hacia modelos multimodales y generalistas no hace más que agravar esta necesidad.

    Y a esta demanda, se le suma un dilema logístico: ¿cómo generar toda esta energía? ¿Dónde se procesa? ¿A qué costo económico, ambiental y político?

    Captura de pantalla 2025-10-10 a la(s) 5.39.18p. m.
    Estimaci&oacute;n de la energ&iacute;a requerida para los desaf&iacute;os de la IA

    Estimación de la energía requerida para los desafíos de la IA

    5 caminos para liberar energía sin construir nuevas plantas

    Para abordar el “cuello de botella energético” sin depender exclusivamente de nuevas infraestructuras, las grandes tecnológicas están implementando innovaciones clave:

    • Refrigeración por calor residual: Usar el escape de turbinas de gas o pilas de combustible para alimentar enfriadores por absorción, reduciendo el uso eléctrico directo.

    • Voltajes más altos: El paso de los 12V tradicionales a estándares de 48V o incluso 400V permite disminuir pérdidas eléctricas.

    • Refrigeración por inmersión: Sumergir los servidores en líquidos no conductivos reduce entre 30% y 50% el consumo energético de refrigeración.

    • Desplazamiento de carga y almacenamiento: Mover tareas a horarios de baja demanda energética o utilizar baterías y almacenamiento térmico.

    • Optimización con IA: Usar la propia IA para gestionar de forma eficiente el consumo y la infraestructura energética del centro de datos.

    Estas soluciones no eliminan la necesidad de más energía, pero ganan tiempo para desarrollar fuentes más limpias, descentralizadas y sostenibles.

    DominionAI: el modelo descentralizado y participativo

    Frente al enfoque centralizado de Stargate, emergen modelos alternativos como el de DominionAI, una empresa con sede en EE.UU. que busca democratizar el acceso a la infraestructura de IA. Su propuesta: rigs plug & play de procesamiento de datos distribuidos globalmente y gestionados por microinversores.

    Esta red de centros de datos descentralizados utiliza plataformas como Vast.ai o Golem para procesar tareas de IA en redes globales, generando ingresos pasivos y maximizando eficiencia. El modelo permite a pequeños y medianos inversores participar del boom de la IA sin grandes barreras de entrada.

    Además, DominionAI propone propiedad total del hardware, liquidez rápida y actualización tecnológica asegurada mediante un fondo de reinversión. Todo esto, con una vida útil estimada de 5 a 7 años y retornos anuales que superan las inversiones tradicionales.

    En un contexto donde los recursos son finitos, la descentralización puede ser una vía para descongestionar los cuellos de botella del modelo tradicional, descentralizar el riesgo y distribuir oportunidades.

    Inteligencia distribuida, energía distribuida

    En última instancia, el futuro de la IA no es solo una carrera por chips o datos, sino por energía. Y como todo bien escaso, su distribución y gestión definirán quién accede a los beneficios de esta revolución tecnológica y quién queda afuera.

    Mientras Stargate propone un modelo de concentración, eficiencia extrema y liderazgo geopolítico, DominionAI plantea una visión más abierta, participativa y flexible. Ambos son necesarios. Ambos son parte del nuevo ecosistema que se está gestando.

    Porque si el siglo XX fue el de la electrificación de la vida, el XXI será el de su digitalización inteligente. Y en esa transición, la energía será el nuevo oro.

    Temas
    Seguí leyendo

    El FARO volvió a brillar: la edición de Campo 3i fue un éxito rotundo en Rosario

    El campo se guarda: más del 40% de los granos argentinos están en silobolsas

    FARO 2025: el agro piensa su futuro con inteligencia artificial, humana y natural

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las autoridades del Instituto Comercial Rancagua dieron a conocer el comunicado sobre la intervención tras lo ocurrido.

    Avanza la investigación por la explosión en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua

    Por Alfonso Godoy
    Milei presentó su plan Argentina grande otra vez en SIDERSA

    "Argentina Grande Otra Vez": Milei presentó en San Nicolás su plan de reformas laborales y tributarias

    La docente de 45 años está internada en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

    Evoluciona favorablemente la docente herida por la explosión en la feria de ciencias en Rancagua

    El desafío de la inteligencia artificial y la Energía

    Inteligencia artificial y el nuevo desafío energético global

    Habló el intendente Javier Martínez tras la explosión en la feria de ciencias: La nena está muy delicada

    Habló el intendente Javier Martínez tras la explosión en la feria de ciencias: "La nena está muy delicada"