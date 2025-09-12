viernes 12 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Avanzan las obras de colocación de carpeta asfáltica en Zárate

    La Municipalidad de Zárate realiza tareas de asfalto en Rómulo Noya entre Córdoba y Gallesio. Forma parte del plan de recomposición de calles.

    12 de septiembre de 2025 - 10:25
    Avanzan las obras de colocación de carpeta asfáltica en Zárate

    Avanzan las obras de colocación de carpeta asfáltica en Zárate

    LAOPINION

    Un plan integral para mejorar la transitabilidad urbana: La Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos de Zárate informó que avanza con las tareas de colocación de carpeta asfáltica en distintas calles de la ciudad. Las obras forman parte del plan de recomposición de arterias impulsado por el intendente Marcelo Matzkin, con el objetivo de mejorar la circulación y seguridad vial.

    Lee además
    Santiago Passaglia superviso obras en B° California de San Nicolás

    Santiago Passaglia mostró el avance de obras de pavimento en barrio California
    Plan asfáltico en Zárate: completan primeras tres cuadras de calle 13

    Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras

    Durante los últimos días, se registró un intenso movimiento de maquinaria pesada en la zona de Rómulo Noya, entre calle Córdoba y Avenida Gallesio, uno de los sectores más transitados de la ciudad, ubicado en cercanías de las vías del ferrocarril.

    Fresado y nueva carpeta para mayor durabilidad

    Según explicaron fuentes oficiales, las tareas incluyeron fresado —una técnica que remueve mecánicamente la capa deteriorada del asfalto—, para luego proceder con la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Esta intervención busca garantizar mayor durabilidad y confort en la circulación, tanto para vehículos como para peatones.

    Desde la Secretaría destacaron que estas mejoras no solo responden al desgaste natural del pavimento, sino también al creciente volumen de tránsito que soportan estas arterias diariamente.

    Mejoras viales para toda la ciudad

    El plan de recomposición de calles es parte de un programa integral de infraestructura urbana que apunta a mejorar la transitabilidad, reducir accidentes y mantener en buen estado las calles más utilizadas de Zárate. Según anticiparon desde el municipio, otras zonas también serán intervenidas en las próximas semanas, conforme avance el cronograma de obras.

    Temas
    Seguí leyendo

    Santiago Passaglia mostró el avance de obras de pavimento en barrio California

    Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras

    Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región

    La Dirección de Discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

    Zárate: atacaron a piedrazos a un colectivo del SIT y advierten por la continuidad del servicio

    Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    Julián García denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detienen a un motochorro tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Por Fernando Bongiovanni
    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.
    Cultura

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino