Avanzan las obras de colocación de carpeta asfáltica en Zárate LAOPINION

Un plan integral para mejorar la transitabilidad urbana: La Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos de Zárate informó que avanza con las tareas de colocación de carpeta asfáltica en distintas calles de la ciudad. Las obras forman parte del plan de recomposición de arterias impulsado por el intendente Marcelo Matzkin, con el objetivo de mejorar la circulación y seguridad vial.

Durante los últimos días, se registró un intenso movimiento de maquinaria pesada en la zona de Rómulo Noya, entre calle Córdoba y Avenida Gallesio, uno de los sectores más transitados de la ciudad, ubicado en cercanías de las vías del ferrocarril.

Fresado y nueva carpeta para mayor durabilidad Según explicaron fuentes oficiales, las tareas incluyeron fresado —una técnica que remueve mecánicamente la capa deteriorada del asfalto—, para luego proceder con la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Esta intervención busca garantizar mayor durabilidad y confort en la circulación, tanto para vehículos como para peatones.

Desde la Secretaría destacaron que estas mejoras no solo responden al desgaste natural del pavimento, sino también al creciente volumen de tránsito que soportan estas arterias diariamente.

Mejoras viales para toda la ciudad El plan de recomposición de calles es parte de un programa integral de infraestructura urbana que apunta a mejorar la transitabilidad, reducir accidentes y mantener en buen estado las calles más utilizadas de Zárate. Según anticiparon desde el municipio, otras zonas también serán intervenidas en las próximas semanas, conforme avance el cronograma de obras.

Compartí esta nota en redes sociales:





