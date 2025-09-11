La Dirección de Discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

La direccion de discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

Reuniones con referentes provinciales para fomentar la inclusión : La Dirección de Discapacidad del municipio de Zárate , encabezada por Lucas Riquelme , avanza en la consolidación de políticas públicas inclusivas mediante articulaciones con organismos y centros especializados de la provincia de Buenos Aires.

San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

Unidos por la cocina: gastronomía, inclusión y un mensaje necesario en el ciclo que encabeza Felicitas Pizarro

Uno de los encuentros destacados fue la reunión con Karina Guerschberg , Directora de Vida Independiente e Inclusión Económica de COPIDIS-CABA, y con Daniela Fagalde , Gerente de Relaciones Institucionales. El objetivo del encuentro fue generar lazos institucionales que permitan impulsar proyectos locales de inclusión, centrados en la autonomía y participación de personas con discapacidad.

El equipo municipal también realizó una visita al centro de día “Senderos del Soñador” , una organización sin fines de lucro ubicada en Vicente López, que trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual .

Allí fueron recibidos por el Lic. Juan Manuel Luciano , quien destacó la necesidad de construir una mesa de trabajo e intercambio con la comunidad PCD del centro. Durante la jornada, se abordaron estrategias replicables en Zárate, enfocadas en actividades recreativas, artísticas y de vida cotidiana que potencien la inclusión social .

Un modelo de gestión que apuesta a la inclusión

Estas iniciativas se enmarcan en una política municipal que busca construir redes sostenibles de trabajo con actores clave en la temática de discapacidad, a fin de garantizar el acceso a oportunidades, recursos y derechos para las personas con discapacidad del distrito.

Desde la Dirección de Discapacidad reafirmaron su compromiso con una Zárate más inclusiva, apostando a generar transformaciones reales desde el contacto directo con experiencias exitosas en otras localidades.