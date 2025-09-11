La Dirección de Discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

Reuniones con referentes provinciales para fomentar la inclusión: La Dirección de Discapacidad del municipio de Zárate, encabezada por Lucas Riquelme, avanza en la consolidación de políticas públicas inclusivas mediante articulaciones con organismos y centros especializados de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los encuentros destacados fue la reunión con Karina Guerschberg, Directora de Vida Independiente e Inclusión Económica de COPIDIS-CABA, y con Daniela Fagalde, Gerente de Relaciones Institucionales. El objetivo del encuentro fue generar lazos institucionales que permitan impulsar proyectos locales de inclusión, centrados en la autonomía y participación de personas con discapacidad.
Visita a un centro modelo en Vicente López
El equipo municipal también realizó una visita al centro de día “Senderos del Soñador”, una organización sin fines de lucro ubicada en Vicente López, que trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.
Allí fueron recibidos por el Lic. Juan Manuel Luciano, quien destacó la necesidad de construir una mesa de trabajo e intercambio con la comunidad PCD del centro. Durante la jornada, se abordaron estrategias replicables en Zárate, enfocadas en actividades recreativas, artísticas y de vida cotidiana que potencien la inclusión social.
Un modelo de gestión que apuesta a la inclusión
Estas iniciativas se enmarcan en una política municipal que busca construir redes sostenibles de trabajo con actores clave en la temática de discapacidad, a fin de garantizar el acceso a oportunidades, recursos y derechos para las personas con discapacidad del distrito.
Desde la Dirección de Discapacidad reafirmaron su compromiso con una Zárate más inclusiva, apostando a generar transformaciones reales desde el contacto directo con experiencias exitosas en otras localidades.