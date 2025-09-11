Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región

una torre de 60 metros llegó a Terinal Zárate para fortalecer la refinería de Axion Energy

Una imponente torre de destilación atmosférica, la más grande fabricada en los 93 años de la metalúrgica uruguaya CIR, fue descargada en Terminal Zárate y será trasladada a la planta de Axion Energy en Campana . La operación marca un momento clave para la industria energética y consolida al puerto como nodo estratégico regional.

El puerto de Zárate fue escenario de una operación de alto impacto logístico e industrial: el arribo de una torre de destilación atmosférica de 60 metros de largo, 5,5 metros de diámetro y 314 toneladas de peso , construida en Uruguay por la histórica empresa CIR.

Esta torre no solo es la pieza más grande realizada en la historia de la compañía, fundada en 1931, sino también un componente esencial del proceso de modernización de la refinería de Axion Energy en la ciudad de Campana. Se trata de un equipo de proceso diseñado para separar los componentes del petróleo crudo según sus diferentes puntos de ebullición en la primera etapa de refinación.

La torre fue transportada desde el puerto de Montevideo a bordo del buque multipropósito BBC Amethyst , especializado en cargas de gran tamaño y complejidad. El arribo a Zárate requirió maniobras específicas coordinadas entre Terminal Zárate , la Prefectura Naval Argentina y equipos técnicos especializados. El proceso de descarga implicó grúas de gran porte y una planificación precisa para asegurar la integridad de la carga y del puerto.

Desde el muelle, la torre será trasladada por tierra hasta la planta de Axion Energy, ubicada a solo 15 kilómetros. La operación terrestre también requiere logística milimétrica: la estructura es tan extensa que debe circular por rutas específicas con cortes de tránsito programados, acompañada por equipos de seguridad vial.

Tecnología, industria y cooperación regional

Según informó la empresa CIR, el proyecto de la torre demandó dos años y medio de trabajo, con 18 meses dedicados a la fabricación, más de 100.000 horas hombre y la participación de proveedores internacionales: materiales de Alemania, Austria y Chile, ensamblados con ingeniería de precisión y altos estándares de calidad.

La torre fue sometida a tratamientos térmicos, ensayos hidráulicos y controles de calidad internacional, todo bajo la normativa del American Society of Mechanical Engineers (ASME). Para CIR, representa no solo su proyecto más ambicioso, sino también una vidriera internacional del potencial industrial uruguayo.

“Fue un desafío sin precedentes que asumimos con orgullo. Esto muestra que la industria uruguaya está preparada para competir en proyectos de envergadura mundial”, expresó Andrés Castiglioni, director industrial de CIR.

Un punto clave en la matriz energética argentina

La refinería de Axion Energy en Campana es una de las más importantes del país. Esta nueva torre de destilación permitirá ampliar la capacidad de procesamiento, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de los combustibles, en línea con los nuevos estándares ambientales y de mercado.

Además, la operación posiciona nuevamente a Zárate como un punto logístico estratégico en la cadena de abastecimiento de la energía argentina. La capacidad del puerto para recibir, operar y movilizar cargas especiales refuerza su rol como nexo entre la industria pesada regional y los grandes centros de consumo y producción.