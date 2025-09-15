Campi en Zárate : humor nacional en su máxima expresión: Martín Campilongo, más conocido como Campi, uno de los grandes referentes del humor argentino, se presentará en el Teatro Coliseo de Zárate con su unipersonal Monólogos Argentinos . La función será el sábado 18 de octubre a las 21 horas , en una noche que promete ser inolvidable para los amantes del humor y la cultura popular.

El espectáculo, que ha recorrido diversas ciudades del país con gran éxito, propone un recorrido por seis personajes entrañables que Campi interpreta con maestría. Con una mezcla de risa, ingenio y momentos emotivos, el comediante logra captar la atención de todas las generaciones.

Cada uno de los monólogos conecta con la realidad y el sentir argentino, haciendo del show una verdadera radiografía humorística de la idiosincrasia nacional.

Las entradas ya están a la venta a través de Platea Uno Tickets , y se espera una gran convocatoria, dado el enorme reconocimiento que tiene Campi por su trayectoria en televisión, radio y teatro .

Monólogos Argentinos es una oportunidad única para disfrutar en familia o con amigos de un espectáculo lleno de humor inteligente, emociones sinceras y personajes con los que todos se sienten identificados.

Una noche para reír, pensar y emocionarse

Con este show, Campi no solo reafirma su talento y vigencia en el escenario, sino que también se posiciona como un artista capaz de entretener y conmover en igual medida. Su llegada a Zárate confirma el compromiso con su público de todo el país.