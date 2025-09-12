viernes 12 de septiembre de 2025
    • Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    Tras tres asaltos armados en Zárate, un “motochorro” fue detenido y otro está internado. Lo hirieron al intentar robar una moto en la calle Larrea.

    12 de septiembre de 2025 - 09:19
    Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    LAOPINION

    Tres robos, una fuga y un herido de bala: Un violento raid delictivo sacudió a la ciudad de Zárate durante el fin de semana, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta cometieron al menos tres robos a mano armada. Los delincuentes, bajo la modalidad de “motochorros”, interceptaban a sus víctimas con armas de fuego para sustraerles motos y pertenencias personales.

    El primer asalto ocurrió por la mañana, cuando los sospechosos le robaron una motocicleta a un vecino. Poco después, ya con ese vehículo, concretaron otro robo en la zona de Camino Viejo a Capilla, donde se apoderaron de una segunda moto.

    El tercer intento tuvo lugar cerca de la calle Larrea, donde la situación dio un giro inesperado: la víctima se defendió con un arma de fuego y logró herir de gravedad a uno de los asaltantes, mientras el otro escapaba a pie.

    Internado en terapia intensiva y bajo custodia

    El delincuente herido fue trasladado al hospital local, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Fuentes oficiales confirmaron que el sujeto recibió varios impactos y se encuentra bajo custodia policial permanente.

    La Sub DDI Zárate activó un operativo de búsqueda del segundo sospechoso, con el apoyo de Bomberos Voluntariospara realizar rastrillajes en la zona rural y urbana.

    Detenido en un allanamiento de urgencia

    Horas más tarde, y gracias a las tareas investigativas desarrolladas por la DDI y la intervención de la Fiscalía N°7, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la ciudad, donde fue detenido el segundo sospechoso.

    El sujeto presentaba también heridas de bala, aunque de menor gravedad, y se encontraba oculto en el domicilio. Ambos delincuentes tienen antecedentes penales.

    El detenido quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, mientras que su cómplice continuará internado hasta que su estado de salud permita avanzar con su imputación.

    La investigación sigue abierta y apunta a determinar la responsabilidad penal de cada uno, además de establecer si están vinculados a otros hechos recientes bajo la misma modalidad.

