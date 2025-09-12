Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

Tres robos , una fuga y un herido de bala: Un violento raid delictivo sacudió a la ciudad de Zárate durante el fin de semana , cuando dos individuos a bordo de una motocicleta cometieron al menos tres robos a mano armada. Los delincuentes, bajo la modalidad de “motochorros”, interceptaban a sus víctimas con armas de fuego para sustraerles motos y pertenencias personales.

El primer asalto ocurrió por la mañana , cuando los sospechosos le robaron una motocicleta a un vecino. Poco después, ya con ese vehículo , concretaron otro robo en la zona de Camino Viejo a Capilla , donde se apoderaron de una segunda moto.

El tercer intento tuvo lugar cerca de la calle Larrea , donde la situación dio un giro inesperado: la víctima se defendió con un arma de fuego y logró herir de gravedad a uno de los asaltantes , mientras el otro escapaba a pie.

El delincuente herido fue trasladado al hospital local , donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado . Fuentes oficiales confirmaron que el sujeto recibió varios impactos y se encuentra bajo custodia policial permanente .

La Sub DDI Zárate activó un operativo de búsqueda del segundo sospechoso, con el apoyo de Bomberos Voluntariospara realizar rastrillajes en la zona rural y urbana.

Detenido en un allanamiento de urgencia

Horas más tarde, y gracias a las tareas investigativas desarrolladas por la DDI y la intervención de la Fiscalía N°7, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la ciudad, donde fue detenido el segundo sospechoso.

El sujeto presentaba también heridas de bala, aunque de menor gravedad, y se encontraba oculto en el domicilio. Ambos delincuentes tienen antecedentes penales.

El detenido quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, mientras que su cómplice continuará internado hasta que su estado de salud permita avanzar con su imputación.

La investigación sigue abierta y apunta a determinar la responsabilidad penal de cada uno, además de establecer si están vinculados a otros hechos recientes bajo la misma modalidad.