viernes 12 de septiembre de 2025
    • Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Juan Ignacio Márquez, del Club Náutico Zárate, fue convocado al Campus U17 de la CABB y entrena en el CeNARD rumbo al Sudamericano.

    12 de septiembre de 2025 - 11:10
    Juan Ignacio Marquez, jugador del club Náutico de Zarate, ha sido convocado a la preselección argentina sub 17 de Basquet

    LAOPINION

    Un orgullo para Zárate: Juan Ignacio Márquez, jugador del Club Náutico Zárate, fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol, como parte del Campus de Desarrollo organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CABB). La actividad se lleva a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la ciudad de Buenos Aires.

    Este reconocimiento posiciona al joven zarateño entre los 19 jugadores más destacados del país nacidos en 2008, quienes fueron elegidos para iniciar la preparación con miras al próximo Campeonato Sudamericano U17.

    Bajo la mirada de técnicos nacionales

    El equipo está a cargo de Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez, dos referentes en el desarrollo del básquet juvenil nacional. Durante el campus, se trabaja en aspectos físicos, técnicos y tácticos, con el objetivo de conformar el equipo que representará al país en competencias internacionales.

    El mérito de un proceso

    La convocatoria de Márquez representa el fruto de años de dedicación en el Club Náutico Zárate, institución que ha sabido formar a varios talentos en el deporte local. Su inclusión en este selecto grupo subraya su potencial y lo proyecta como una de las futuras promesas del básquet argentino.

    Lista completa de convocados

    • Gonzalo Amán (Peñarol de Mar del Plata)

    • Joaquín Caumo (Estudiantil Porteño)

    • Joaquín Celiz (Obras Sanitarias)

    • Joaquín Coria Fa (Rivadavia)

    • Lucas Fernández (El Biguá)

    • Mateo Fessia (Boca)

    • Alejo García (Instituto)

    • Luka García Oulego (Obras)

    • Manuel Hernández (Gimnasia de Santa Fe)

    • Camilo Jara (Ferro)

    • Ezequiel Juárez (Boca)

    • Maximiliano Lizarraga (San Isidro)

    • Lucio Mantovani (San Lorenzo de Tostado)

    • Román Moravansky (Ferro)

    • Santiago Pettinarolli (Bochas Sport)

    • Nicolás Rizzotti (Atenas de Venado Tuerto)

    • Pedro Spajic (Unión SF)

    • Elías Torrens (Obras)

    • Juan Ignacio Márquez (Náutico Zárate)

