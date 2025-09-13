Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

En las instalaciones del Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona” de Costanera Sur, se realizó la presentación oficial del festival boxístico profesional que se desarrollará el sábado 20 de septiembre en Zárate . El evento tendrá como figura central al invicto Lautaro Benicelli , que volverá al ring en la pelea estelar de la noche , dentro de la categoría ligero .

La conferencia de prensa contó con la presencia de medios locales y de autoridades y protagonistas vinculados al deporte. Participaron el propio Benicelli, su entrenador Iván Bustos , la secretaria de Deportes y Recreación Stefanía Rodríguez Schatz y el director general de Promoción y Desarrollo Deportivo, Diego Marquine .

Stefanía Rodríguez Schatz destacó el rol de la Municipalidad de Zárate en la organización:

“Estamos acompañando la pelea del 20 de septiembre, apoyando a Lautaro Benicelli e Iván Bustos desde la Secretaría de Deportes, la Municipalidad de Zárate y Espacio DAM. Muy contentos de volver a traer este espectáculo de boxeo a nuestra ciudad”.

Además, convocó a la comunidad:

“Esperamos que las entradas se puedan vender rápidamente para poder acompañar el evento. Invitamos a toda la comunidad a apoyar el deporte y, en especial, el boxeo”.

Lautaro Benicelli, por su parte, se mostró entusiasmado con el regreso:

“Será un evento muy grande donde yo haré la pelea estelar. Además, habrá otras dos peleas profesionales y varios representantes amateurs de la ciudad”.“Pasó bastante tiempo que no pude pelear. Supimos sobrellevarlo. Estamos con ansias y expectativas de regresar y no parar más. Mi rival, Lucas Rojas, es zurdo: será mi primera experiencia profesional ante un zurdo”.

Iván Bustos, su entrenador, agradeció el acompañamiento del Estado local:

“Quiero agradecer desde el primer momento el apoyo del Municipio, de la Secretaría de Deportes, de los dirigentes del DAM y de Gabriel Chorchilo, que están trabajando codo a codo para que todo salga bien”.

Entradas y puntos de venta

Las entradas anticipadas ya están a la venta, y también se podrán adquirir el mismo día del festival en la boletería del Polideportivo Municipal.

Puntos de venta actuales: