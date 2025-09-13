Vivienda destruida por el fuego en Zárate: pérdidas totales

El hecho: Este viernes a las 13:10 , un llamado a los servicios de emergencia de Zárate alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en la calle 58, casi Pellegrini , en el barrio El Progreso .

Al llegar al lugar, el cuerpo de Bomberos Voluntarios encontró la casilla envuelta en llamas . A pesar del rápido accionar, el fuego consumió por completo la estructura de construcción precaria.

Según informaron fuentes oficiales, no hubo heridos ni víctimas fatales . Los ocupantes lograron salir a tiempo, gracias al aviso de los vecinos , quienes también colaboraron con la llegada de los bomberos.

Tras apagar el fuego, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento y prevención , para evitar que las llamas se extendieran a viviendas lindantes.

Una situación repetida

El barrio El Progreso, conformado en su mayoría por viviendas humildes, ha sido escenario de incendios similares en otras oportunidades, generalmente vinculados a instalaciones eléctricas deficientes o al uso indebido de estufas.

Desde el municipio y el cuerpo de bomberos recordaron la importancia de revisar conexiones eléctricas y evitar elementos inflamables cerca de fuentes de calor.

Solidaridad vecinal

Tras el siniestro, vecinos de la zona se organizaron para ayudar a los damnificados, brindando asistencia, ropa, alimentos y contención emocional.