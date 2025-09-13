sábado 13 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vivienda destruida por el fuego en Zárate: pérdidas totales

    Un incendio destruyó una vivienda precaria en Zárate. No hubo heridos gracias a la rápida intervención de vecinos y bomberos, pero las pérdidas fueron totales.

    13 de septiembre de 2025 - 11:37
    Vivienda destruida por el fuego en Zárate: pérdidas totales

    Vivienda destruida por el fuego en Zárate: pérdidas totales

    LAOPINION

    El hecho: Este viernes a las 13:10, un llamado a los servicios de emergencia de Zárate alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en la calle 58, casi Pellegrini, en el barrio El Progreso.

    Lee además
    Presentacion oficial del festival boxístico en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central
    Juan Ignacio Marquez, jugador del club Náutico de Zarate, ha sido convocado a la preselección argentina sub 17 de Basquet

    Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Al llegar al lugar, el cuerpo de Bomberos Voluntarios encontró la casilla envuelta en llamas. A pesar del rápido accionar, el fuego consumió por completo la estructura de construcción precaria.

    Sin víctimas, pero con todo perdido

    Según informaron fuentes oficiales, no hubo heridos ni víctimas fatales. Los ocupantes lograron salir a tiempo, gracias al aviso de los vecinos, quienes también colaboraron con la llegada de los bomberos.

    Tras apagar el fuego, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento y prevención, para evitar que las llamas se extendieran a viviendas lindantes.

    Una situación repetida

    El barrio El Progreso, conformado en su mayoría por viviendas humildes, ha sido escenario de incendios similares en otras oportunidades, generalmente vinculados a instalaciones eléctricas deficientes o al uso indebido de estufas.

    Desde el municipio y el cuerpo de bomberos recordaron la importancia de revisar conexiones eléctricas y evitar elementos inflamables cerca de fuentes de calor.

    Solidaridad vecinal

    Tras el siniestro, vecinos de la zona se organizaron para ayudar a los damnificados, brindando asistencia, ropa, alimentos y contención emocional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Avanzan las obras de colocación de carpeta asfáltica en Zárate

    Detienen a un "motochorro" tras violento raid delictivo en Zárate: su cómplice permanece internado

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región

    La Dirección de Discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

    Zárate: atacaron a piedrazos a un colectivo del SIT y advierten por la continuidad del servicio

    Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras

    Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Presentacion oficial del festival boxístico en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Presentacion oficial del festival boxístico en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central
    Baradero: otro incendio intencional destruye el deposito de ramas municipales

    Baradero: otro incendio intencional destruye el depósito de ramas municipales

    Sábado 13 de septiembre - Versión PDF

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    San Pedro: los mellizos Sosa partirán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    San Pedro: los mellizos Sosa viajarán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje