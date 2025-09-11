jueves 11 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: atacaron a piedrazos a un colectivo del SIT y advierten por la continuidad del servicio

    Vecinos y trabajadores denuncian un nuevo episodio de violencia contra el transporte público en Zárate. La empresa podría suspender recorridos si los ataques se repiten.

    11 de septiembre de 2025 - 09:15
    Zárate: atacaron a piedras a un colectivo del SIT

    Zárate: atacaron a piedras a un colectivo del SIT

    LAOPINION

    Piedras, daños y miedo en plena tarde:Un colectivo del Servicio de Transporte Interurbano (SIT) fue atacado a piedrazos en la tarde de ayer, mientras circulaba por la intersección de las calles Pellegrini y 58, en la ciudad de Zárate.

    Lee además
    una torre de 60 metros llegó a Terinal Zárate para fortalecer la refinería de Axion Energy

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región
    La direccion de discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

    La Dirección de Discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

    El hecho, que generó conmoción entre los pasajeros y vecinos de la zona, se suma a una serie de episodios violentos que han venido ocurriendo en distintos barrios de la ciudad.

    Desde la empresa confirmaron que la unidad sufrió daños materiales y que tanto el chofer como los pasajeros corrieron riesgo físico durante el ataque. Aunque no se reportaron heridos, el impacto emocional fue fuerte y reavivó el debate sobre la seguridad del transporte público.

    La empresa advierte: podría suspender recorridos

    “Advertimos que, de repetirse este tipo de actitudes violentas, nos veremos obligados a reducir o incluso cancelar el servicio en las zonas afectadas, priorizando la seguridad de todos”, señalaron desde el SIT en un comunicado.

    La advertencia generó preocupación en los barrios periféricos, donde los colectivos del SIT representan una de las pocas alternativas de movilidad para trabajadores, estudiantes y personas mayores. Muchos usuarios exigieron mayor presencia policial y controles preventivos, especialmente en zonas donde estos ataques se repiten.

    Reclamos por seguridad y respuestas urgentes

    “Es increíble que un hecho así pueda ocurrir en plena tarde y en un sector transitado de la ciudad. Los choferes hacen su trabajo para que todos podamos movilizarnos, y no pueden estar expuestos a este tipo de agresiones”, manifestó un usuario habitual del servicio que presenció el ataque.

    Desde la comunidad local también se pidió mayor compromiso institucional para abordar estos hechos con rapidez, antes de que las amenazas se transformen en suspensiones de servicio.

    Mientras tanto, el colectivo afectado fue retirado de circulación para reparaciones, y la empresa evalúa reforzar medidas internas de seguridad, aunque insistió en que la solución debe ser integral y articulada con las autoridades municipales y provinciales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región

    La Dirección de Discapacidad de Zárate fortalece redes y proyectos de inclusión

    Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras

    Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate

    Julián García denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

    Violento choque en el centro de Zárate dejó tres autos dañados

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    Zárate: aumentan las tarifas del transporte público desde septiembre

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    una torre de 60 metros llegó a Terinal Zárate para fortalecer la refinería de Axion Energy

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    una torre de 60 metros llegó a Terinal Zárate para fortalecer la refinería de Axion Energy

    Zárate recibió una torre de 60 metros de Axion Energy: un hito industrial y logístico para la región
    En el teléfono celular del sospechoso vieron los videos de mujeres.

    Aprehendieron al cuidador de una iglesia por filmar a mujeres en los baños en un grave caso de abuso sexual

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontologíco De San Pedro

    Llave histórica del ferrocarril Depietri se incorpora al Museo Paleontológico de San Pedro

    Detenidos dos jóvenes sobre una motocicleta en San Nicolas, llevaban un arma blanca y droga.

    San Nicolás: dos jóvenes fueron detenidos tras evadir control policial en una motocicleta

    Ricardo López Murphy y Javier Milei. Epocas de liberalismo razonable

    Ricardo López Murphy en modo campaña: madurez liberal versus desborde libertario