Zárate: atacaron a piedrazos a un colectivo del SIT y advierten por la continuidad del servicio

Piedras, daños y miedo en plena tarde: Un colectivo del Servicio de Transporte Interurbano (SIT) fue atacado a piedrazos en la tarde de ayer, mientras circulaba por la intersección de las calles Pellegrini y 58 , en la ciudad de Zárate .

El hecho, que generó conmoción entre los pasajeros y vecinos de la zona, se suma a una serie de episodios violentos que han venido ocurriendo en distintos barrios de la ciudad.

Desde la empresa confirmaron que la unidad sufrió daños materiales y que tanto el chofer como los pasajeros corrieron riesgo físico durante el ataque. Aunque no se reportaron heridos, el impacto emocional fue fuerte y reavivó el debate sobre la seguridad del transporte público .

“Advertimos que, de repetirse este tipo de actitudes violentas, nos veremos obligados a reducir o incluso cancelar el servicio en las zonas afectadas, priorizando la seguridad de todos”, señalaron desde el SIT en un comunicado.

La advertencia generó preocupación en los barrios periféricos, donde los colectivos del SIT representan una de las pocas alternativas de movilidad para trabajadores, estudiantes y personas mayores. Muchos usuarios exigieron mayor presencia policial y controles preventivos, especialmente en zonas donde estos ataques se repiten.

Reclamos por seguridad y respuestas urgentes

“Es increíble que un hecho así pueda ocurrir en plena tarde y en un sector transitado de la ciudad. Los choferes hacen su trabajo para que todos podamos movilizarnos, y no pueden estar expuestos a este tipo de agresiones”, manifestó un usuario habitual del servicio que presenció el ataque.

Desde la comunidad local también se pidió mayor compromiso institucional para abordar estos hechos con rapidez, antes de que las amenazas se transformen en suspensiones de servicio.

Mientras tanto, el colectivo afectado fue retirado de circulación para reparaciones, y la empresa evalúa reforzar medidas internas de seguridad, aunque insistió en que la solución debe ser integral y articulada con las autoridades municipales y provinciales.