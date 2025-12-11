San Pedro: Tango en Zapatillas celebra el Día Nacional del Tango con una noche especial

El evento busca consolidar un espacio común para la comunidad tanguera de San Pedro y proyectar el trabajo de las nuevas generaciones, en línea con la identidad que TEZ viene desarrollando desde su creación.

Con una propuesta pensada para reunir a la comunidad tanguera local, Tango en Zapatillas celebrará este jueves el Día Nacional del Tango con una cena-show y milonga en el renovado 12.50 Núcleo Cultural. El encuentro incluirá música en vivo, interpretaciones de artistas sampedrinos y presentaciones especiales de los talleres de tango de la ciudad.

El encuentro comenzará a las 21:00 en el espacio cultural ubicado en 25 de Mayo 1250 y reunirá a cantantes, bailarines y representantes de los distintos talleres de tango de San Pedro. La propuesta apunta a consolidar un espacio común, potenciar el intercambio entre generaciones y proyectar el trabajo que Tango en Zapatillas viene desarrollando desde su creación.

Durante la velada, distintos artistas locales interpretarán uno o dos tangos cada uno, acompañados por una puesta en escena especialmente preparada para homenajear al género. La organización destacó que se trata de una oportunidad para visibilizar el crecimiento de la movida tanguera en la ciudad y generar un punto de encuentro para toda la comunidad.

El formato de la celebración combinará gastronomía, espectáculo y milonga abierta, manteniendo el espíritu tradicional del tango pero con una dinámica accesible y participativa. Según informaron desde la agrupación, los cupos para asistir al evento son limitados y las entradas anticipadas estuvieron disponibles durante la semana previa.

La actividad contará con la presencia de voces locales, parejas de baile y alumnos de los talleres que funcionan en San Pedro, quienes presentarán coreografías y piezas musicales preparadas para esta fecha especial.

El significado del 11 de diciembre para la cultura tanguera

El Día Nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre en homenaje al natalicio de dos figuras esenciales del género: Carlos Gardel y Julio De Caro. La fecha fue impulsada por el productor cultural Ben Molar en 1965 y quedó oficializada en 1977 mediante el Decreto Nº 5830, como reconocimiento al rol del tango en la identidad argentina.

En este marco, la agrupación Tango en Zapatillas eligió profundizar ese espíritu celebratorio con una propuesta que conjuga tradición, comunidad y nuevos talentos, manteniendo viva una expresión artística que forma parte del patrimonio cultural del país.