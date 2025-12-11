jueves 11 de diciembre de 2025
    San Nicolás: Regatas ganó con autoridad, igualó la serie y llevó la definición a un tercer partido

    Regatas de San Nicolás venció 98-79 a Somisa como visitante, le quitó el invicto y forzó el tercer juego decisivo del Clausura.

    11 de diciembre de 2025 - 17:37
    Regatas festejó y empató la serie final

    Regatas festejó y empató la serie final

    El Norte

    Regatas confirmó su gran presente tras el título en el Prefederal y superó con amplitud a Somisa Club por 98 a 79 como visitante, resultado que empató la serie final del Clausura y estiró la definición al tercer partido que se disputará este sábado a las 21 en el estadio “Socios Fundadores”.

    Regatas dominó desde el inicio con una ráfaga determinante

    El Náutico comenzó el juego a toda velocidad y en apenas dos minutos se adelantó 8-0, manteniendo una intensidad que descolocó a Somisa. La defensa zonal funcionó de manera perfecta y, combinado con ataques rápidos y tiros externos efectivos, permitió que los visitantes cerraran el primer cuarto arriba 31-12, con Manzano y Levato como principales figuras.

    Somisa, por su parte, mostró muchos desaciertos y una alarmante falta de claridad ofensiva. Su larga rotación no pudo encontrar soluciones y pasó más de seis minutos sin convertir, un bache que Regatas aprovechó para establecer una diferencia casi definitiva desde el arranque del partido.

    El Náutico amplió la ventaja con triples y solidez defensiva

    En el segundo período, Regatas continuó exhibiendo su superioridad. Aunque Somisa amagó con reaccionar gracias a triples de Calcaterra y Aquadro, la visita respondió con una ráfaga de 13-0 basada en cuatro triples consecutivos. El equipo de Dastugue se fue al descanso ganando 58-28, una diferencia que reflejaba su eficacia ofensiva y su orden defensivo.

    La ausencia de respuestas locales permitió que Regatas manejara los tiempos del partido sin presiones, apoyado en un goleo repartido y una estructura colectiva que mostró madurez en cada tramo del juego.

    Somisa reaccionó tarde y la serie quedó abierta para el sábado

    En el tercer cuarto, Somisa encontró algo de ritmo con el liderazgo de Méndez y un mejor porcentaje desde los 6.75 metros. Sin embargo, la reacción resultó insuficiente para comprometer la amplia ventaja construida por Regatas. Con un cierre sólido de Basualdo y Ferreyra, el visitante volvió a escaparse en el marcador.

    Regatas llegó a tener 35 puntos de ventaja (92-57) y terminó redondeando una actuación contundente que no solo empató la serie, sino que dejó la sensación de un equipo en pleno auge tras su reciente consagración en el Prefederal. La historia se definirá el sábado en el “Socios Fundadores”, donde ambos buscarán quedarse con el Clausura.

    Somisa 79 – Regatas 98

    Árbitros: M. Petroni, M. Arribas, C. Fernández

    Parciales: 12-31, 16-27, 18-16, 33-24

    Somisa (79): Aquadro 17, González 4, Cognigni 3, Calcaterra 11, Andollo 6 (fi), Romero 2, Vercelli 7, Méndez 7, Brovarone 7, Vitangeli 13, García 1. DT: Lucas Núñez.

    Regatas (98): Ferreyra 13, Manzano 25, Levato 20, Basualdo 7, Repetti 5 (fi), Lemme 9, Ingrata 15, Felicetti 2, Carnevale 2, Moreno Leal 0, Velázquez 0, Carrizo 0. DT: Pablo Dastugue.

