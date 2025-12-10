San Pedro: Paritaria municipal, reunión con sindicatos y pocas chances de mejorar el aumento del 10%

Tras la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la semana pasada, el Gobierno local y los sindicatos municipales se reunirán este miércoles al mediodía para mantener el diálogo abierto

El Gobierno municipal volverá a reunirse este miércoles con los sindicatos de trabajadores en el marco de la paritaria, aunque las expectativas de una mejora en la oferta salarial son prácticamente nulas. Desde el Ejecutivo ya anticiparon que no están dadas las condiciones financieras para modificar el incremento del 10% establecido por decreto.

Tras la audiencia desarrollada la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo local y los representantes gremiales mantendrán un nuevo encuentro este miércoles al mediodía con el objetivo de sostener el diálogo institucional. Sin embargo, las señales que llegan desde el área económica del Municipio no permiten anticipar cambios sustanciales en la postura oficial.

Según confirmó el secretario de Economía, Roberto Borgo, en declaraciones previas, el Municipio atraviesa serias dificultades para reunir los fondos necesarios para afrontar la masa salarial actual, un escenario que se ve agravado por la proximidad del pago del medio aguinaldo .

El incremento del 10 por ciento fue establecido de manera unilateral a través de un decreto del Ejecutivo, luego de que no se alcanzara un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esta decisión generó malestar en los gremios, que consideran insuficiente la suba ante el avance de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

Los sindicatos mantienen la expectativa de que en la reunión de este miércoles exista al menos una señal política de apertura para revisar el porcentaje otorgado. No obstante, desde el Gobierno local insisten en que no hay margen fiscal para realizar una mejora, y reclaman a los dirigentes sindicales “responsabilidad” frente a la delicada situación financiera.

Presupuesto 2026: plazos ajustados y presión sobre las cuentas públicas

En paralelo a la discusión salarial, el Ejecutivo municipal enfrenta un calendario administrativo ajustado. A más tardar el lunes de la próxima semana deberá remitir al Concejo Deliberante el paquete de proyectos vinculados al Presupuesto 2026.

Entre las iniciativas que deben ingresar al cuerpo legislativo se encuentran la Ordenanza Fiscal, la Impositiva y el Cálculo de Recursos y Gastos, en un contexto en el que la discusión paritaria suma presión adicional sobre unas cuentas públicas ya tensionadas por la caída de ingresos y el aumento de los costos operativos del Estado local.