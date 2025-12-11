jueves 11 de diciembre de 2025
    • Todos por Romi Aranda: cuando la solidaridad puede cambiar un destino

    Romi Aranda es una joven pergaminense que necesita de la unión y la solidaridad de toda la comunidad para iniciar una rehabilitación clave para su futuro.

    11 de diciembre de 2025 - 15:31
    Romi Aranda necesita una rehabilitación específica.

    Romi Aranda necesita una rehabilitación específica.

    FAMILIARES DE ROMINA ARANDA

    Romi Aranda atraviesa uno de los desafíos más difíciles de su vida. El pasado 11 de septiembre sufrió una lesión cerebral severa que la mantiene en un proceso de recuperación complejo, día a día, minuto a minuto. A pesar del dolor y la incertidumbre, hay una certeza que los médicos remarcan con fuerza: Romi tiene posibilidades reales de mejorar. Pero ese avance depende de algo urgente y fundamental: acceder a una rehabilitación neurológica especializada, intensa y constante durante los próximos dos años.

    pergamino: ciudadania en el centro, el nuevo presupuesto participativo digital

    Pergamino: "Ciudadanía en el Centro", el nuevo Presupuesto Participativo Digital
    la municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de pergamino

    La Municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de Pergamino

    Su familia, acompañándola desde el primer instante, sostiene la esperanza, pero también enfrenta un camino que requiere recursos que hoy no pueden afrontar solos.

    Una campaña que busca despertar la solidaridad

    Conmovidos por la situación y comprometidos con su recuperación, sus familiares impulsaron la campaña “Todos por Romi”, con el objetivo de recaudar fondos que permitan cubrir los tratamientos y cuidados que la joven necesita con urgencia.

    La ayuda económica será destinada a:

    *Centro de rehabilitación neurológica (actualmente en trámite).

    *Cuidadores capacitados las 24 horas.

    *Medicamentos y farmacia.

    *Traslados y estudios médicos.

    *Equipamiento y cuidados diarios.

    Cada aporte, por pequeño que sea, se convierte en un paso más hacia la recuperación de Romi.

    Poner a prueba la solidaridad: cómo colaborar

    La familia de Romi invita a todos aquellos que puedan y deseen acompañar este proceso a comunicarse a los teléfonos: 2477-557346 / 2477-591244.

    También es posible colaborar mediante transferencia al alias: todospor.romi.

    La titular de la cuenta es Andrea Regis, mamá de Romina.

    “Cada aporte suma, cada gesto cuenta”, expresan con el corazón en la mano, agradeciendo el apoyo que ya han recibido y el que pueda llegar.

    Romi Aranda nos necesita

    La historia de Romi es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, pero también de que la fuerza colectiva es capaz de iluminar los momentos más difíciles. Hoy, una familia entera se sostiene en la esperanza y en la empatía de una comunidad que siempre supo unirse cuando alguien lo necesita.

    Ayudar también es una forma de abrazar. Y hoy ese abrazo es para Romi.

    Pergamino: "Ciudadanía en el Centro", el nuevo Presupuesto Participativo Digital

    La Municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de Pergamino

    Las jugadoras de 5ª división de Juventud

    Juventud campeón: las jugadoras de 5ª división se coronaron ante Gimnasia

    Pergamino: Ciudadanía en el Centro, el nuevo Presupuesto Participativo Digital

    Pergamino: "Ciudadanía en el Centro", el nuevo Presupuesto Participativo Digital
    Romi Aranda necesita una rehabilitación específica.

    Todos por Romi Aranda: cuando la solidaridad puede cambiar un destino

    La Municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de Pergamino

    La Municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de Pergamino

