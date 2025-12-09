San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

El paro municipal convocado la semana pasada dejó en evidencia una profunda inestabilidad en los gremios del sector Google

El paro municipal realizado la semana pasada dejó al descubierto un escenario de debilidad sindical y escasa capacidad de movilización. La protesta, convocada en rechazo al aumento salarial por decreto, registró una adhesión mucho menor a la esperada y generó fuertes cuestionamientos internos en los gremios.

Crisis de representación sindical en los municipios El bajo nivel de acatamiento expuso una desconexión evidente entre las cúpulas gremiales y la mayoría de los trabajadores municipales. De las tres organizaciones con presencia en el sector, solo dos impulsaron la medida, mientras que una decidió apartarse, marcando una fractura interna que debilitó aún más la convocatoria.

Impacto del paro municipal y reacción del gobierno local La amenaza de descuentos salariales para quienes no asistieran a sus puestos de trabajo terminó por desactivar la protesta en sus días más relevantes. La actividad en las dependencias municipales se desarrolló casi con normalidad, lo que fortaleció la posición del Ejecutivo en futuras negociaciones y eventuales conflictos.

Endeudamiento sindical y descontento de los trabajadores Más allá del resultado inmediato, el conflicto dejó al descubierto un problema de fondo: el nivel de endeudamiento de muchos trabajadores con los propios gremios. Esta situación incrementó el malestar y la incertidumbre en el sector, abriendo una nueva etapa en la relación entre los sindicatos y el gobierno municipal.

