martes 09 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    La última huelga municipal en San Pedro mostró un acatamiento mínimo, dejó en evidencia la crisis de los gremios y expuso el endeudamiento de los trabajadores.

    9 de diciembre de 2025 - 14:13
    El paro municipal convocado la semana pasada dejó en evidencia una profunda inestabilidad en los gremios del sector

    El paro municipal convocado la semana pasada dejó en evidencia una profunda inestabilidad en los gremios del sector

    El paro municipal realizado la semana pasada dejó al descubierto un escenario de debilidad sindical y escasa capacidad de movilización. La protesta, convocada en rechazo al aumento salarial por decreto, registró una adhesión mucho menor a la esperada y generó fuertes cuestionamientos internos en los gremios.

    La Municipalidad de San Pedro, a través de la Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda, fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson.

San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras bonaerenses

    San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras bonaerenses
    La ceremonia está prevista para las 19.00 de este viernes. Rey, Panatteri, González, Reynoso, Bravo, Cuscuela, Baraybar, Mosquera y Santos prestarán juramento de ley.

    San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    Crisis de representación sindical en los municipios

    El bajo nivel de acatamiento expuso una desconexión evidente entre las cúpulas gremiales y la mayoría de los trabajadores municipales. De las tres organizaciones con presencia en el sector, solo dos impulsaron la medida, mientras que una decidió apartarse, marcando una fractura interna que debilitó aún más la convocatoria.

    Impacto del paro municipal y reacción del gobierno local

    La amenaza de descuentos salariales para quienes no asistieran a sus puestos de trabajo terminó por desactivar la protesta en sus días más relevantes. La actividad en las dependencias municipales se desarrolló casi con normalidad, lo que fortaleció la posición del Ejecutivo en futuras negociaciones y eventuales conflictos.

    Endeudamiento sindical y descontento de los trabajadores

    Más allá del resultado inmediato, el conflicto dejó al descubierto un problema de fondo: el nivel de endeudamiento de muchos trabajadores con los propios gremios. Esta situación incrementó el malestar y la incertidumbre en el sector, abriendo una nueva etapa en la relación entre los sindicatos y el gobierno municipal.

    San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras bonaerenses

    San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    San Pedro participó de la Jornada Aniversario del programa provincial de cannabis medicinal en La Plata

    San Pedro será sede del 5° Congreso Internacional sobre adicciones y salud mental en 2026

    San Pedro: El Centro de Comercio relanza su Cámara de Turismo y avanza en una agenda conjunta con el Municipio

    San Pedro: A los 86 años, Juan Gazzolo ganó cuatro oros y batió un récord sudamericano en Chile

    El Banco Nación junto a la Dirección de Turismo lanzó en San Pedro el programa "Viajá+"

    Ramallo: alertan sobre estafas con falsos turnos de vacuna contra el dengue

    La Municipalidad de San Pedro, a través de la Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda, fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson.

    San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras bonaerenses

    Javier Martínez hizo público su acuerdo con la baja de las retenciones.

    Javier Martínez celebró la baja de retenciones y destacó el impacto para Pergamino y el interior productivo
    El paro municipal convocado la semana pasada dejó en evidencia una profunda inestabilidad en los gremios del sector

    San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    La adhesión de auxiliares al paro nacional de ATE dejó a distintas escuelas de San Nicolás sin actividad este martes

    Paro nacional de ATE: varias escuelas de San Nicolás cerradas y preocupación por alumnos

    El curador Daniel Oberti de la muestra Cien Tormentas junto al escultor Guillermo Mañé.
    Cultura

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con El Eternauta, uno de los estrenos más esperados de la década.

    Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025