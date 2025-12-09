San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras bonaerenses

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda, fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson. San Pedro Informa

San Pedro se convirtió en el centro de la gestión pública bonaerense al recibir el XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras, un evento que reunió a funcionarios de distintos municipios con el objetivo de fortalecer la capacitación, el intercambio de experiencias y la modernización de los procesos administrativos.

San Pedro fue sede de un encuentro clave de jefes de compras municipales La Municipalidad de San Pedro, a través de la Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda, organizó el evento en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson, donde participaron más de 90 referentes de alrededor de 100 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Capacitación y transparencia: ejes del foro provincial de compras públicas El secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, dio la bienvenida en representación del intendente Cecilio Salazar y destacó la importancia de sostener políticas de capacitación continua para los equipos técnicos, fortaleciendo procesos más transparentes y eficientes en la administración pública.

Trabajo colaborativo entre municipios fortalece la gestión local Durante la jornada se desarrollaron exposiciones técnicas, presentaciones sobre herramientas de gestión, y espacios de diálogo institucional con autoridades provinciales, consolidando un ámbito de intercambio que permitió mejorar la coordinación y profesionalización de las áreas de compras municipales.

