Pergamino: "Ciudadanía en el Centro", el nuevo Presupuesto Participativo Digital

La Municipalidad de Pergamino anunció el lanzamiento oficial de la nueva plataforma digital del Presupuesto Participativo “Ciudadanía en el Centro”, una herramienta que inaugura una etapa inédita en la relación entre el Estado local y los vecinos, y que permitirá que cada pergaminense pueda proponer, acompañar y votar proyectos destinados a mejorar su barrio y su comunidad. El sitio, accesible de manera sencilla a través de presupuestoparticipativo.pergamino.ar, representa un paso decisivo en la consolidación de políticas públicas basadas en la transparencia, la participación ciudadana y la innovación tecnológica.

El proyecto surge del trabajo conjunto de la coordinación de Gobierno Abierto y del equipo de Datos Abiertos del Municipio, que desde hace meses desarrollan un sistema orientado a transformar la manera en que los vecinos se involucran en los asuntos públicos. La coordinadora de Gobierno Abierto, Silvana Pirchi, destacó que la iniciativa busca fortalecer una ciudadanía más colaborativa y protagonista: “Queremos lograr una comunidad confiada, comprometida y proactiva, capaz de impulsar propuestas transformadoras para su entorno. El objetivo es que cada vecino pueda sentirse parte de la construcción de la ciudad que habita”.

Con la mirada puesta en el ciclo 2026, la Municipalidad destinará un porcentaje del presupuesto general a la concreción de aproximadamente treinta proyectos surgidos de esta convocatoria. Esa decisión no sólo representa un gesto simbólico de apertura, sino también un compromiso concreto de orientar recursos municipales hacia programas y obras definidas directamente por la comunidad. En ese sentido, el Presupuesto Participativo se convierte en un mecanismo institucional que trasciende la consulta simbólica y garantiza la ejecución efectiva de las iniciativas elegidas por la ciudadanía.

La puesta en marcha de la plataforma es resultado de una alianza estratégica con la Fundación País Abierto y Digital, que se materializó en el marco del convenio “Hacia un Gobierno participativo: promoción de políticas de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana”. Esta articulación fue posible gracias al cofinanciamiento de la Unión Europea, cuyo apoyo permitió el desarrollo tecnológico, la capacitación de equipos locales y la implementación de metodologías de participación adaptadas a las necesidades del territorio.

Además, el programa cuenta con el aval académico de la Universidad Austral, que aporta rigurosidad técnica, estándares de evaluación y seguimiento, y la posibilidad de que Pergamino se convierta en referencia nacional en materia de participación ciudadana basada en evidencia.

Un componente fundamental de esta colaboración fue el Análisis de la Brecha Digital de Pergamino, elaborado junto con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Se trató de un estudio profundo que identificó necesidades, oportunidades y desafíos vinculados al acceso a la tecnología, la conectividad y las habilidades digitales en distintos barrios y comunidades.

Ese diagnóstico permitió diseñar una plataforma inclusiva, con interfaces accesibles y mecanismos de acompañamiento presencial que garanticen que la participación no quede limitada por desigualdades tecnológicas. La Municipalidad subraya que esta sinergia entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales potencia la capacidad local para ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles.

Un trabajo importante

En su primera etapa, “Ciudadanía en el Centro” trabajará sobre temáticas vinculadas al desarrollo social, poniendo el foco en áreas como el deporte, la accesibilidad y la educación. Estas líneas iniciales permitirán canalizar proyectos orientados a promover la actividad física y mejorar la infraestructura deportiva, eliminar barreras en los espacios públicos y avanzar hacia una ciudad más inclusiva, y fortalecer propuestas educativas, culturales y comunitarias que amplíen oportunidades para los distintos sectores de Pergamino.

No obstante, la Municipalidad anticipó que estas líneas temáticas irán ampliándose progresivamente a partir del diálogo con los vecinos y del análisis territorial que se realizará a través del programa “La Muni en tu Barrio”. Esa dinámica permitirá ajustar los ejes de trabajo a las prioridades reales que surjan de cada sector de la ciudad y hará que el Presupuesto Participativo conserve un carácter flexible y atento a las necesidades emergentes.

El proceso participativo previsto para el ciclo 2026 tendrá un desarrollo escalonado que permitirá enriquecer cada etapa. Durante enero y febrero se llevarán adelante mesas de diálogo y laboratorios ciudadanos en Centros de Desarrollo Comunitario y espacios deportivos municipales, donde los vecinos podrán discutir problemas de su barrio y transformarlos en desafíos concretos.

En marzo se habilitará el formulario online para la presentación de proyectos, mientras que en abril un Comité Técnico Municipal evaluará la factibilidad de cada propuesta para asegurar que sea realizable y se ajuste a los criterios del programa. En mayo se abrirá la votación ciudadana, coincidiendo con la Open Gov Week, a través de la plataforma digital y mediante puntos presenciales de votación asistida, destinados a garantizar que todas las personas interesadas puedan participar sin obstáculos. Finalmente, en junio se anunciarán los proyectos ganadores y comenzará su proceso de ejecución.

A sumarse

La Municipalidad invitó a toda la comunidad a visitar la plataforma y a involucrarse activamente en esta iniciativa que busca consolidar un modelo de gestión más abierto, moderno y cercano a la ciudadanía. “Ciudadanía en el Centro” es, según explican desde el gobierno local, una apuesta por una ciudad donde cada vecino tenga la posibilidad real de influir en las decisiones públicas y donde cada idea pueda convertirse en un aporte concreto para transformar la realidad local. El desafío es que Pergamino avance hacia una cultura de participación permanente, donde la construcción del futuro sea una tarea colectiva.