La Municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de Pergamino

Se concretó una nueva jornada de firma de escrituras en Pergamino , un paso clave dentro del programa de regularización dominial que el Municipio viene impulsando de manera sostenida junto a la Escribanía General de Gobierno. El encuentro, realizado en el Centro Cultural Bellas Artes , permitió que 29 familias firmaran los protocolos de sus escrituras, un acto que constituye la instancia indispensable para avanzar hacia la inscripción definitiva de los títulos de propiedad.

El operativo tuvo una dinámica que ya se ha vuelto habitual en la ciudad, pero que conserva su peso simbólico y social en cada edición: vecinos que durante años habitaron sus viviendas con la sola posesión jurídica se acercan a completar el proceso que les otorgará el pleno dominio del inmueble. Para muchos de ellos, se trata de un momento largamente esperado y cargado de emoción, dado que representa la culminación de un recorrido administrativo que, en algunos casos, se extendió por décadas.

El secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez, encabezó la jornada y destacó la importancia de continuar reforzando esta política pública. “Pergamino ha sido uno de los municipios donde más escrituras hemos podido generar. Cada jornada como esta es un motivo de alegría porque permite que familias que tenían la posesión de un inmueble pasen a ser realmente propietarias, con todo lo que eso implica en seguridad jurídica y oportunidades”, señaló. El funcionario remarcó que acceder al título de propiedad no sólo aporta certeza sobre la titularidad, sino que abre la posibilidad de realizar trámites y operaciones que antes resultaban inaccesibles: desde vender un inmueble, formalizar una sucesión o gestionar un crédito hipotecario, hasta garantizar a un familiar en un contrato de alquiler.

Este proceso de regularización dominial, que el Municipio sostiene desde hace casi una década, se convirtió en uno de los programas con mayor impacto urbano y social en el Partido de Pergamino. Según datos oficiales, en los últimos años se entregaron cerca de 5.000 escrituras en distintos barrios y complejos habitacionales del Distrito, entre ellos UOM, Amaetom, Amosba, Maiztegui y otros núcleos residenciales que durante mucho tiempo habían quedado al margen de los mecanismos formales de titulación. Estas acciones forman parte de una política provincial destinada a garantizar el acceso a derechos básicos, pero han tenido en Pergamino un ritmo de ejecución particularmente alto gracias al trabajo técnico y territorial articulado entre el Municipio, la Escribanía General de Gobierno y los propios vecinos.

Durante la jornada, el equipo de la Escribanía brindó información detallada sobre los pasos que continúan tras la firma del protocolo. Se explicó que, aunque el acto central es precisamente la firma —instancia en la que se validan los datos del inmueble y del beneficiario—, luego se inicia un proceso administrativo que culminará con la inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad. “Lo más importante es la firma. Desde hoy ya son propietarios del lugar donde viven. Detrás de cada escritura hay una historia, una familia y un sueño que se concreta”, expresaron las autoridades presentes, destacando el valor humano que acompaña cada documento.

Articulación permanente

Fuentes municipales señalaron que la articulación con la Escribanía General de Gobierno permite acelerar tiempos y evitar costos que, de otro modo, harían inalcanzable la regularización dominial para muchas familias. En cada jornada, el equipo local se encarga de convocar a los beneficiarios, revisar la documentación previa, acompañar el proceso y garantizar que los trámites se completen en condiciones adecuadas. El modelo, que incluye un seguimiento personalizado de cada caso, busca asegurar que ningún expediente quede detenido por cuestiones técnicas o por falta de información de los vecinos.

Batallánez enfatizó que este camino seguirá siendo un objetivo central dentro de la política social del Municipio. “Cuando el intendente Javier Martínez asumió en el 2015 nos marcó la necesidad de achicar esta deuda con la comunidad, y hoy los resultados están a la vista. Vamos a seguir trabajando para que más pergaminenses accedan a su título de propiedad”, afirmó. El funcionario recordó además que el proceso de regularización dominial genera beneficios colectivos, ya que formalizar la titularidad fortalece el ordenamiento territorial, mejora las condiciones de planificación urbana y contribuye a consolidar barrios más estables, con familias que pueden proyectarse en el tiempo con mayor seguridad.

La entrega de nuevas escrituras se da, además, en un contexto en el que el acceso a la vivienda y la formalización de la propiedad se han vuelto temas centrales en la agenda pública. En numerosas localidades bonaerenses persisten situaciones de informalidad jurídica que afectan a miles de familias y que representan un obstáculo para consolidar derechos básicos.

En Pergamino, el sostenido avance del programa ha permitido reducir de manera significativa este problema histórico, aunque desde el Municipio reconocen que todavía quedan sectores en los que será necesario continuar trabajando.

Una jornada especial

Más allá de los números, la jornada dejó postales de profunda significación: vecinos que llegaron temprano con carpetas prolijamente ordenadas, familias enteras que se acercaron a acompañar el momento y adultos mayores que celebraron, quizá por primera vez en su vida, haber alcanzado la plena seguridad sobre la vivienda en la que construyeron su historia. Cada una de esas escenas resume la dimensión humana de un programa que, más allá de su complejidad administrativa, tiene como centro la ampliación de derechos y la construcción de ciudadanía.

Con la firma de estas 29 nuevas escrituras, Pergamino suma un nuevo capítulo a un proceso que continúa transformando la vida de cientos de familias. La gestión municipal adelantó que ya se están organizando próximas jornadas y que los equipos técnicos trabajan para completar la documentación de nuevos expedientes que serán elevados a la Escribanía General de Gobierno. El objetivo, según remarcaron, es sostener el ritmo alcanzado y seguir reduciendo la deuda de regularización dominial que marcó durante décadas la realidad habitacional del Distrito.