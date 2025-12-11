jueves 11 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Cecilio Salazar alertó por la crisis municipal, "Estamos aferrados a una tabla en el medio del mar"

    El intendente de San Pedro manifestó una fuerte preocupación por la situación financiera local, responsabilizó al ajuste nacional.

    11 de diciembre de 2025 - 10:14
    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera del municipio

    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera del municipio

    Google

    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, expuso con crudeza la gravedad del momento económico que atraviesa el municipio y advirtió que la combinación de recortes nacionales, baja recaudación y tensiones sindicales configura el escenario más complejo de sus diez años de gobierno, afectando la capacidad operativa y financiera del distrito.

    Lee además
    Se encuentran en pleno desarrollo las Fiestas Patronales de Santa Lucía, que culminarán este sábado 13 de diciembre con la tradicional Misa, Procesión y un Festival popular.

    San Pedro: vive sus fiestas patronales con misa, procesión y festival para toda la comunidad
    El hacker sampedrino Mauro Eldritch, un destacado investigador especializado en amenazas cibernéticas y director de BCA LTD, ha estado en la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito

    San Pedro: Mauro Eldritch desbarata sofisticado esquema de ciberdelincuentes norcoreana

    Crisis económica y recortes que afectan a los municipios

    Salazar describió un contexto marcado por la reducción de fondos coparticipables y la caída de la cobrabilidad de tasas, factores que —según explicó— golpean por igual a numerosos distritos bonaerenses. “Nunca nos había pasado estar en una situación así en diez años”, afirmó, comparando la situación actual incluso con la crisis de 2014 y 2015.

    Tensiones con los gremios y reclamos por responsabilidad

    El jefe comunal cuestionó duramente la postura de los dirigentes sindicales municipales durante la negociación paritaria. Señaló que la medida de fuerza tomada fue “incomprensible”, especialmente teniendo en cuenta que los salarios no estarían perdiendo contra la inflación. Afirmó además que los líderes gremiales no lo contactaron durante la negociación, pese al delicado contexto financiero.

    Aguinaldo, endeudamiento y prioridades para 2025

    En relación al pago del aguinaldo, Salazar indicó que el municipio trabaja para cumplir “en tiempo y forma”, aunque reconoció que la incertidumbre por el endeudamiento provincial complica la planificación. “Estamos esperando el endeudamiento como aferrados a una tabla en el medio del mar”, dijo. Adelantó que el presupuesto priorizará Salud y Desarrollo Comunitario ante el fuerte aumento en la demanda alimentaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: vive sus fiestas patronales con misa, procesión y festival para toda la comunidad

    San Pedro: Mauro Eldritch desbarata sofisticado esquema de ciberdelincuentes norcoreana

    San Pedro: Paritaria municipal, reunión con sindicatos y pocas chances de mejorar el aumento del 10%

    San Pedro: Falleció el joven que estaba en terapia intensiva tras un grave accidente

    San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    San Pedro fue sede del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras bonaerenses

    San Pedro: Juran los concejales electos y el oficialismo asegura votos para que Baraybar presida el Concejo

    Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    San Pedro participó de la Jornada Aniversario del programa provincial de cannabis medicinal en La Plata

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Greta Thunberg. Columna de Tomás Santolin

    La "operación Greta con OSDE": cómo la izquierda global moldea sentido común a través de acciones coordinadas

    Por Tomás Santolin
    Desde la SSN intensificaron las auditorías sobre distintas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y puso el foco en la delicada situación financiera de Galeno ART.

    La SSN amplía medidas preventivas sobre ART y le prohíbe emitir nuevas pólizas

    Dentro del orden del día ingresaron dos notas y tres expedientes por Presidencia, un expediente por Secretaría, tres proyectos de concejales y cinco despachos de comisiones internas. La planilla complementaria estuvo compuesta por un expediente de Presidencia y otro de Secretaría, más un despacho de comisiones internas.

    El Concejo Deliberante llevó adelante una nueva sesión ordinaria y aprobó proyectos clave sobre tablas

    La cocina italiana transmite recuerdos, cuidados, relaciones e identidad, contando historias de familias y comunidades a través de la comida.

    La cocina italiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

    Para emprender hay que vencer el temor

    La primera escalera de emprender: vencer el temor