San Pedro: Cecilio Salazar alertó por la crisis municipal, "Estamos aferrados a una tabla en el medio del mar"

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera del municipio

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, expuso con crudeza la gravedad del momento económico que atraviesa el municipio y advirtió que la combinación de recortes nacionales, baja recaudación y tensiones sindicales configura el escenario más complejo de sus diez años de gobierno, afectando la capacidad operativa y financiera del distrito.

Crisis económica y recortes que afectan a los municipios Salazar describió un contexto marcado por la reducción de fondos coparticipables y la caída de la cobrabilidad de tasas, factores que —según explicó— golpean por igual a numerosos distritos bonaerenses. “Nunca nos había pasado estar en una situación así en diez años”, afirmó, comparando la situación actual incluso con la crisis de 2014 y 2015.

Tensiones con los gremios y reclamos por responsabilidad El jefe comunal cuestionó duramente la postura de los dirigentes sindicales municipales durante la negociación paritaria. Señaló que la medida de fuerza tomada fue “incomprensible”, especialmente teniendo en cuenta que los salarios no estarían perdiendo contra la inflación. Afirmó además que los líderes gremiales no lo contactaron durante la negociación, pese al delicado contexto financiero.

Aguinaldo, endeudamiento y prioridades para 2025 En relación al pago del aguinaldo, Salazar indicó que el municipio trabaja para cumplir “en tiempo y forma”, aunque reconoció que la incertidumbre por el endeudamiento provincial complica la planificación. “Estamos esperando el endeudamiento como aferrados a una tabla en el medio del mar”, dijo. Adelantó que el presupuesto priorizará Salud y Desarrollo Comunitario ante el fuerte aumento en la demanda alimentaria.

