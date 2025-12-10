San Pedro: vive sus fiestas patronales con misa, procesión y festival para toda la comunidad

La comunidad de Santa Lucía atraviesa días de profunda devoción y encuentro colectivo con la celebración de sus tradicionales fiestas patronales, que combinan actividades religiosas, expresiones culturales y la participación de instituciones locales, en un cronograma que convoca a vecinos, familias y visitantes de toda la región.
Novena de Santa Lucía: actividades religiosas que convocan a la comunidad
Las celebraciones se encuentran en su etapa central con el desarrollo de la Novena, iniciada el jueves 4 de diciembre y prevista hasta el viernes 12. Durante estos días, distintos puntos de la localidad reciben oraciones, misas y encuentros comunitarios que fortalecen el espíritu de fe y el compromiso colectivo.
De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, las actividades previstas incluyen el acto del Jardín de Infantes IMOF con ofrenda a la santa, el rezo del Rosario en la casa de Fabiana Mamberto, la misa junto a los niños de catequesis y el rezo del Rosario en el domicilio de Juan Carlos Martínez.
Misa y procesión: el programa central del sábado 13 de diciembre
El cierre de las fiestas patronales tendrá lugar el sábado 13 de diciembre con las actividades más esperadas por la comunidad. A las 19.30 se celebrará la Misa en honor a Santa Lucía, seguida a las 20.30 por la tradicional Procesión, una de las expresiones más convocantes y emotivas de la festividad.
Finalizada la recorrida por las calles de la localidad, se dará inicio al festival popular, pensado como un espacio de encuentro para toda la familia y los visitantes.
Festival popular en Santa Lucía: shows, artesanos y propuestas para toda la familia
El evento cultural contará con la participación de artesanos, que podrán instalarse desde las 18.00, y con una programación de espectáculos musicales y danzas. Además, habrá servicio de cantina a cargo de instituciones locales.
Desde la organización se solicita a los fieles y asistentes concurrir con velas para acompañar los momentos más significativos de la celebración, en una fiesta que combina tradición, fe y sentido de pertenencia comunitaria.