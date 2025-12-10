San Pedro: vive sus fiestas patronales con misa, procesión y festival para toda la comunidad

Se encuentran en pleno desarrollo las Fiestas Patronales de Santa Lucía, que culminarán este sábado 13 de diciembre con la tradicional Misa, Procesión y un Festival popular.

La comunidad de Santa Lucía atraviesa días de profunda devoción y encuentro colectivo con la celebración de sus tradicionales fiestas patronales, que combinan actividades religiosas, expresiones culturales y la participación de instituciones locales, en un cronograma que convoca a vecinos, familias y visitantes de toda la región.

Las celebraciones se encuentran en su etapa central con el desarrollo de la Novena, iniciada el jueves 4 de diciembre y prevista hasta el viernes 12. Durante estos días, distintos puntos de la localidad reciben oraciones, misas y encuentros comunitarios que fortalecen el espíritu de fe y el compromiso colectivo.

De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, las actividades previstas incluyen el acto del Jardín de Infantes IMOF con ofrenda a la santa, el rezo del Rosario en la casa de Fabiana Mamberto, la misa junto a los niños de catequesis y el rezo del Rosario en el domicilio de Juan Carlos Martínez.

El cierre de las fiestas patronales tendrá lugar el sábado 13 de diciembre con las actividades más esperadas por la comunidad. A las 19.30 se celebrará la Misa en honor a Santa Lucía, seguida a las 20.30 por la tradicional Procesión, una de las expresiones más convocantes y emotivas de la festividad.

Finalizada la recorrida por las calles de la localidad, se dará inicio al festival popular, pensado como un espacio de encuentro para toda la familia y los visitantes.

Festival popular en Santa Lucía: shows, artesanos y propuestas para toda la familia

El evento cultural contará con la participación de artesanos, que podrán instalarse desde las 18.00, y con una programación de espectáculos musicales y danzas. Además, habrá servicio de cantina a cargo de instituciones locales.

Desde la organización se solicita a los fieles y asistentes concurrir con velas para acompañar los momentos más significativos de la celebración, en una fiesta que combina tradición, fe y sentido de pertenencia comunitaria.