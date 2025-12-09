martes 09 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Falleció el joven que estaba en terapia intensiva tras un grave accidente

    El hecho generó conmoción en San Pedro. Cristian Tomás Ferreyra, de 22 años, murió este lunes por la noche luego de permanecer internado en terapia intensiva.

    9 de diciembre de 2025 - 16:52
    Este lunes por la noche falleció Cristian Tomás Ferreyra, el joven que luchaba por su vida tras colisionar en su motocicleta con una camioneta Ford F100 en las calles La Laguna y Saavedra.

    La Opinion Semanario

    La comunidad de San Pedro atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Cristian Tomás Ferreyra, el joven de 22 años que se encontraba internado en terapia intensiva luego de protagonizar un grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles La Laguna y Saavedra.

    Grave estado de salud y lucha por su vida

    Tras el choque, el joven fue asistido de inmediato por personal del Servicio de Emergencias SAME 107, que lo encontró con múltiples lesiones y pérdida de conocimiento. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital local, donde los médicos diagnosticaron politraumatismos severos.

    Una vez ingresado al nosocomio, Ferreyra fue derivado al área de terapia intensiva, donde permaneció conectado a asistencia respiratoria mecánica y bajo estrictos cuidados médicos. Durante varias horas, el equipo de profesionales intentó estabilizar su cuadro clínico.

    Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a la colaboración de las distintas áreas de salud, el joven falleció alrededor de las 22:00 del lunes, producto de las graves lesiones sufridas en el impacto. La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos.

    Dolor en la comunidad y despedida institucional

    La Municipalidad de San Pedro emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia y seres queridos de Cristian Tomás Ferreyra. El joven formaba parte del Programa Envión, donde se desempeñaba como tutor en la sede Depietri, acompañando a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

    “Cristian formó parte del equipo desde sus inicios como asistente y, con el paso del tiempo, asumió el rol de tutor, acompañando durante varios años a las y los jóvenes del programa con compromiso y dedicación”, señalaron desde el Gobierno local.

    Investigación y pedido de conciencia vial

    En paralelo, las autoridades continúan trabajando para establecer las responsabilidades y la mecánica exacta del accidente. Peritos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar del hecho, mientras se recaban testimonios y registros que permitan esclarecer lo ocurrido.

    Desde distintos sectores de la comunidad reiteraron el pedido de prudencia y responsabilidad al volante, recordando la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir tragedias que enlutan a familias enteras.

    “Hacemos llegar este mensaje especialmente a sus compañeros y compañeras de Envión, y deseamos que Cristian descanse en paz”, concluye el comunicado oficial.

