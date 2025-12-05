Iluminados por el Arte: En San Pedro museos y espacios culturales abrirán sus puertas este domingo

Este domingo tendrá lugar la primera edición de Iluminados por el Arte, una propuesta donde los museos y establecimientos expondrán muestras gratuitas, hasta la medianoche.

Este domingo San Pedro vivirá la primera edición de Iluminados por el Arte , una jornada en la que museos, salas y espacios culturales del centro abrirán sus puertas hasta la medianoche. Habrá muestras, teatro, música y propuestas gratuitas destinadas a acercar al público a los artistas y creadores de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por el nuevo director de Cultura, Roberto “Chichón” González, en una entrevista con Sandra Dombrecht en Lo Que Importa. “Nos inspiramos en la Noche de los Museos y organizamos una velada donde los lugares vinculados a la cultura estén abiertos con diferentes propuestas”, explicó el funcionario.

El circuito incluirá actividades en el Museo Histórico Fray José María Bottaro, que presentará una muestra dinámica de ponchos a las 20.30; el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde La Vernissage exhibirá sus cuadros; y la Casona de Turismo, donde se montará una exposición de ceramistas.

El Museo Paleontológico abrirá para mostrar piezas halladas por el Grupo Conservacionista de Fósiles. En plaza Constitución habrá una muestra fotográfica de artistas locales, mientras que el Teatro Café Wojtyla ofrecerá dos obras: Verona a las 21.30 y No va más al finalizar la primera.

Música, literatura y actividades al aire libre

La Casa de la Cultura del SEC también será parte del recorrido, así como un escenario montado en calle Pellegrini con músicos sampedrinos. En la Biblioteca Popular Rafael Obligado, a las 20.00 habrá una mesa literaria con autores locales, y a las 22.00 se presentará el coro de docentes jubilados con una interpretación de la Misa Criolla.

“La idea es incluir a todo el mundo y que conozcan a los artistas sampedrinos”, destacó González. Las actividades se desarrollarán de 20.00 a 00.00 en el sector de Pellegrini y Mitre entre Hipólito Yrigoyen / Liniers y Juan Domingo Perón / San Lorenzo.