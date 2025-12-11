jueves 11 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Espectacular exhibición de drifter en el acceso principal convocó a vecinos y turistas

    En la rotonda de San Pedro, organizada por la Dirección de Turismo, el piloto Juan Nicolás Manzur desplegó maniobras de alta precisión.

    11 de diciembre de 2025 - 14:00
    La actividad, enmarcada en las iniciativas de promoción turística y recreativa del municipio, contó con la destacada participación de Juan Nicolás Manzur, piloto oficial del equipo Bordeline Racing Team.

    notisanpedro.info
    Juan Nicolás Manzur1

    La ciudad vivió una tarde cargada de adrenalina con una exhibición automovilística que reunió a vecinos y visitantes en la rotonda de las avenidas Mitre y Kennedy. La Dirección de Turismo impulsó esta propuesta con el objetivo de ofrecer actividades recreativas, dinámicas y atractivas para potenciar el movimiento turístico en plena temporada.

    Drifting en vivo: una propuesta que ganó protagonismo

    La demostración estuvo a cargo de Juan Nicolás Manzur, piloto oficial del Bordeline Racing Team, quien desplegó una rutina especialmente diseñada para eventos urbanos. A bordo de un BMW preparado exclusivamente para el drifting, el conductor realizó maniobras de derrape controlado que generaron aplausos en cada giro.

    El drifting es una disciplina que requiere precisión, técnica y absoluta coordinación entre la potencia del vehículo y las respuestas del piloto. Durante la exhibición, Manzur explicó a los presentes algunos aspectos del deporte, desde la preparación mecánica hasta las medidas de seguridad necesarias para cada presentación.

    Impacto turístico y recreativo para la comunidad

    Desde la Dirección de Turismo destacaron que la iniciativa forma parte del conjunto de propuestas pensadas para dinamizar espacios públicos y promover actividades de acceso libre que convoquen tanto a vecinos como a turistas. El evento permitió acercar una disciplina poco habitual en la región y generó una experiencia diferente para quienes se acercaron a la zona.

    Funcionarios municipales remarcaron la importancia de ofrecer alternativas recreativas que diversifiquen la agenda local y pongan en valor lugares emblemáticos como el acceso principal de la ciudad, que se transformó por unos minutos en un escenario deportivo de alto impacto visual.

    Seguridad, despliegue y una respuesta masiva del público

    Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad, se implementó un operativo coordinado entre personal municipal, inspectores de tránsito y agentes de apoyo. La zona fue perimetrada y se dispusieron sectores destinados exclusivamente al público para asegurar condiciones adecuadas durante toda la presentación.

    La respuesta de los presentes superó las expectativas iniciales. Familias completas, jóvenes aficionados al automovilismo y visitantes circunstanciales disfrutaron de la propuesta, registrando imágenes y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, amplificando el impacto del evento.

