San Pedro superó la tormenta sin incidentes y el SMN levantó el alerta naranja

Defensa Civil destacó que no hubo consecuencias por la tormenta y el SMN levantó el alerta naranja en San Pedro.

La madrugada del jueves transcurrió sin consecuencias graves en San Pedro pese al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Desde Defensa Civil destacaron que no hubo llamados de emergencia ni reportes de inconvenientes en las localidades, mientras continúan las recorridas preventivas en distintos sectores de la ciudad.

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El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, realizó un balance positivo tras el temporal pronosticado para la región y remarcó que el sistema de prevención respondió correctamente durante toda la madrugada.

“En líneas generales tranquila la noche. Como en toda alerta teníamos al personal dispuesto. No hubo solicitudes de requerimientos por la línea 103 ni por el 100”, explicó el funcionario, quien además indicó que tampoco se registraron reportes negativos por parte de los delegados de las localidades del partido.

La situación permitió que el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional fuera discontinuado durante la mañana de este jueves.

Los desagües funcionaron correctamente pese a las lluvias intensas

Uno de los puntos destacados por Defensa Civil fue el comportamiento de la infraestructura urbana frente a las fuertes precipitaciones registradas en cortos períodos de tiempo.

Giovanettoni sostuvo que actualmente se están realizando recorridas preventivas en distintos barrios para verificar el estado general de la ciudad, aunque aclaró que no se produjeron anegamientos importantes como en otras ocasiones.

“Los desagües trabajaron bien, no tuvimos inconvenientes como en otras oportunidades”, aseguró el titular del área, remarcando el funcionamiento del sistema pluvial local ante un fenómeno climático de intensidad.

Defensa Civil utiliza herramientas satelitales para mejorar el monitoreo climático

El funcionario también se refirió a las diferencias que muchas veces existen entre las alertas meteorológicas emitidas a nivel regional y el impacto real que luego tienen en cada localidad.

Según explicó, el Servicio Meteorológico Nacional trabaja sobre áreas geográficas amplias, lo que dificulta una precisión exacta sobre lo que puede ocurrir puntualmente en San Pedro.

“Nos dicen que el sistema marca así, y que no puede corregirse”, señaló Giovanettoni. Frente a esta situación, indicó que Defensa Civil complementa la información oficial con herramientas satelitales propias para lograr un seguimiento más preciso de los fenómenos climáticos.

De esta manera, las autoridades locales destacaron que el esquema preventivo desplegado durante el alerta permitió mantener la situación bajo control en todo el distrito.