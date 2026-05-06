Licitación clave en San Pedro: cinco empresas buscan construir la estación transformadora

El proceso licitatorio para la construcción de la "Nueva Estación Transformadora San Pedro Industrial" registró este martes la presentación de cinco ofertas económicas.

El proceso de licitación para la construcción de la Nueva Estación Transformadora San Pedro Industrial sumó este martes un paso clave con la apertura de cinco ofertas económicas en La Plata. El proyecto busca reforzar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento industrial y comercial de la ciudad.

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El acto de apertura de sobres, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/2026, se desarrolló con la participación de autoridades provinciales y municipales. Cinco empresas —Lesco S.A., Argencobra S.A., Kioshi S.A., Eleprint S.A. y Tel 3 S.A.— formalizaron sus propuestas ante la Subsecretaría de Energía bonaerense.

Las cotizaciones presentadas oscilaron entre los 24.000 millones y los 34.000 millones de pesos, en relación a un presupuesto oficial fijado en 28.489.771.070,67 pesos. Esta amplitud refleja el interés del sector privado en una obra considerada estratégica para la región.

Durante el proceso de apertura, la mesa evaluadora detectó que dos de las cinco propuestas no cumplían con los requisitos formales establecidos en el pliego, por lo que fueron observadas. En consecuencia, solo tres ofertas continúan en carrera.

Las propuestas que siguen en competencia serán sometidas a un análisis técnico y administrativo detallado, paso previo a la adjudicación definitiva. La obra contempla un plazo de ejecución de 549 días, lo que marca un horizonte de mediano plazo para su concreción.

Una obra clave para el desarrollo productivo local

La nueva Estación Transformadora apunta a resolver la creciente demanda de energía del sector industrial y comercial de San Pedro, en un contexto de expansión productiva. La iniciativa es impulsada por el municipio en articulación con el gobierno provincial.

Tras el acto, el intendente Cecilio Salazar destacó la importancia de contar con múltiples oferentes, lo que fortalece la transparencia del proceso y mejora las posibilidades de avanzar en una inversión significativa para el distrito. La obra se enmarca dentro de las gestiones realizadas ante la administración bonaerense para potenciar la infraestructura energética local.