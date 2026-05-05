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    • Polémica por la legalización de vapeadores: médicos de San Pedro alertan por riesgos en la salud pública

    El Gobierno nacional habilitó la regulación de vapeadores y productos con nicotina. En San Pedro advierten sobre enfermedades graves y el impacto en jóvenes.

    5 de mayo de 2026 - 18:00
    La medida busca terminar con el circuito informal y controlar la composición de esos productos. Hasta ahora, algunos estaban prohibidos y otros se encontraban en un limbo legal.

    La medida busca terminar con el circuito informal y controlar la composición de esos productos. Hasta ahora, algunos estaban prohibidos y otros se encontraban en un limbo legal.

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    La reciente decisión del Gobierno nacional de regular la venta de vapeadores y productos similares generó una fuerte polémica en el ámbito sanitario. Mientras se busca ordenar un mercado informal, especialistas de la ciudad de San Pedro advierten que la medida podría agravar problemas de salud, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

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    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

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    Regulación de vapeadores: qué establece la nueva normativa

    La resolución 549/2026 oficializó un marco regulatorio integral para dispositivos como vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina, dejando atrás la prohibición vigente desde 2011. Según explicaron desde el Gobierno, la iniciativa apunta a controlar un mercado que operaba sin fiscalización, favoreciendo el ingreso de productos de dudosa procedencia.

    El nuevo esquema obliga a registrar los dispositivos, declarar su composición y cumplir estándares de calidad. Además, se establecen límites en la concentración de nicotina y se prevé una carga impositiva específica. Desde el Ejecutivo sostienen que la regulación permitirá reducir el contrabando y garantizar mayor seguridad para los consumidores.

    Alerta médica por enfermedades asociadas al vapeo

    Sin embargo, la medida fue cuestionada por profesionales de la salud. El neumonólogo Maximiliano Romanczuk manifestó su preocupación y calificó la decisión como un retroceso en términos sanitarios.

    El especialista advirtió que estos dispositivos contienen nicotina y otras sustancias nocivas que, al ser calentadas, se vuelven altamente perjudiciales para el organismo. Además, remarcó que no cuentan con el aval de sociedades científicas y que su uso está asociado a diversas patologías respiratorias.

    Entre las afecciones más graves, mencionó la EVALI, una lesión pulmonar aguda vinculada al vapeo que puede requerir asistencia respiratoria. “Es un problema serio que ya estamos viendo en pacientes jóvenes”, sostuvo.

    Preocupación por el consumo en adolescentes

    Otro de los puntos críticos es la edad de inicio. Estudios realizados en Argentina indican que chicos de apenas 12 años ya consumen vapeadores, incluso dentro del ámbito escolar.

    Los especialistas advierten que estos dispositivos funcionan como puerta de entrada al consumo de cigarrillos tradicionales. En particular, los productos saborizados —como menta o frutas— resultan más atractivos para los jóvenes y, al mismo tiempo, más perjudiciales para la salud.

    Aunque la normativa contempla la eliminación de saborizantes para desalentar su uso en menores, desde el ámbito médico consideran que no es suficiente. En ese sentido, remarcan la necesidad de reforzar campañas de concientización y prevención para evitar una mayor expansión del consumo.

    La polémica continúa abierta entre quienes sostienen la necesidad de regular y quienes advierten sobre las consecuencias sanitarias que podrían derivarse de esta decisión.

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