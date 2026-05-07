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    • San Pedro: Mauro De Rosa reapareció y aseguró ser inocente tras la denuncia de Tamara Vlaeminck

    El concejal de San Pedro volvió a hablar públicamente tras dos meses de licencia y denunció una “condena pública” antes del avance judicial.

    7 de mayo de 2026 - 08:35
    El concejal Mauro De Rosa volvió a expresarse públicamente luego de dos meses de licencia en medio de la causa judicial iniciada tras la denuncia presentada por la edil Tamara Vlaeminck, situación que generó una fuerte polémica política e institucional en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro.

    El concejal Mauro De Rosa volvió a expresarse públicamente luego de dos meses de licencia en medio de la causa judicial iniciada tras la denuncia presentada por la edil Tamara Vlaeminck, situación que generó una fuerte polémica política e institucional en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro.

    cronicasanpedro.com

    El concejal de la ciudad de San Pedro, Mauro De Rosa, reapareció públicamente luego de permanecer dos meses de licencia tras la denuncia presentada por la edil Tamara Vlaeminck. A través de un video difundido en redes sociales, defendió su inocencia, cuestionó el tratamiento público del caso y confirmó su regreso a la actividad política.

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    Qué dijo Mauro De Rosa sobre la denuncia judicial

    En su mensaje público, Mauro De Rosa sostuvo que existe una “condena pública” sobre su figura antes de que la Justicia determine responsabilidades en la causa iniciada tras la denuncia de Tamara Vlaeminck.

    “Mientras no haya una condena firme, yo soy inocente”, afirmó el edil, quien además aseguró haber estado “siempre a derecho” desde que tomó conocimiento de la denuncia presentada en su contra.

    El concejal también indicó que presentará pruebas ante la Justicia y remarcó que los hechos denunciados continúan bajo investigación judicial.

    Cómo comenzó el conflicto entre De Rosa y Vlaeminck

    La situación se originó en febrero, luego de un episodio ocurrido en el Club Paraná de San Pedro. Posteriormente, Tamara Vlaeminck radicó una denuncia penal contra Mauro De Rosa por presunto acoso sexual y otros hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

    Según trascendió en aquel momento, la edil denunció situaciones de acoso, comportamientos inapropiados, ingreso al baño de mujeres y presuntos tocamientos durante esa noche.

    Vlaeminck contó con acompañamiento institucional del área de Género del municipio y evitó exponer públicamente detalles sensibles vinculados al expediente judicial.

    Tras hacerse pública la denuncia, De Rosa solicitó licencia en el Honorable Concejo Deliberante mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

    El regreso político de Mauro De Rosa y el impacto en San Pedro

    En esta nueva aparición pública, el concejal incorporó además un elemento que hasta ahora no había mencionado: aseguró que existió “un vínculo personal previo” con Vlaeminck y sostuvo que la situación “se presenta de manera parcial y fuera de contexto”.

    Asimismo, planteó que hay sectores políticos que buscan utilizar el caso con fines partidarios. “No soy ingenuo, también entiendo que en este contexto hay sectores que buscan utilizar esta situación con fines políticos”, expresó.

    De Rosa también reveló que atraviesa una “situación de salud compleja” y afirmó que el impacto del conflicto sobre su familia y sus hijos es una de las cuestiones que más le afectan.

    Mientras tanto, la causa judicial continúa en etapa de investigación y el regreso del edil volvió a reactivar el debate político e institucional en San Pedro.

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