Juan Manuel Rico Zini: "La Provincia no trata bien a los contribuyentes"

El senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini presentó un proyecto de Ley para la Cesión y Compensación de Créditos Fiscales en la Provincia de Buenos Aires , cuyo propósito es ordenar y hacer más equitativo el vínculo entre el Estado provincial y los contribuyentes.

Esta iniciativa surge como respuesta a situaciones en las cuales personas o empresas tienen créditos reconocidos por ARBA, pero no pueden utilizarlos para cancelar impuestos, tasas u otras obligaciones fiscales, quedando esos fondos inmovilizados. Para modificar esto, se propone la creación de un régimen que los habilite a utilizarlos o cederlos para saldar deudas con el fisco.

“El objetivo central es claro: cuando el Estado le debe a un contribuyente, ese crédito debe poder emplearse de manera sencilla, transparente, bajo reglas precisas y de forma rápida, aportando previsibilidad y sentido común”, explicó Juan Manuel Rico Zini.

Al explayarse sobre los alcances de la iniciativa, el senador recordó que “actualmente existen contribuyentes con créditos a su favor que no pueden utilizar, mientras continúan acumulando obligaciones tributarias”.

“Este nuevo régimen viene a poner orden a esa situación, permitiendo un uso racional de estos créditos fiscales”, abundó aclarando que “si bien es cierto que se ha avanzado para compensar o saldar deudas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, patentes e inmobiliario, el procedimiento es engorroso y no abarca todos los tributos previstos en el Código Fiscal”.

Asimismo, Juan Manuel Rico Zini aclaró: “El proyecto establece que solo podrán emplearse créditos reconocidos por ARBA, para evitar cualquier uso discrecional o desordenado del sistema”.

En este punto, la iniciativa señala de manera explícita que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires seguirá manteniendo intactas sus facultades de fiscalización y control, para asegurar que la medida no afecte la recaudación ni el equilibrio fiscal.

Ceder o transferir

Otro aspecto contemplado en el proyecto de Ley presentado en el Senado bonaerense es la posibilidad de transferir o ceder estos créditos para que un tercero deudor del Estado provincial pueda usarlos para cancelar obligaciones con el fisco. Prevé, además, la transmisión en procesos sucesorios, para que herederos de un contribuyente fallecido que haya dejado créditos fiscales a su favor, puedan utilizarlos o cederlos a terceros. “Esto evita que los fondos queden inmovilizados por años, permitiendo su utilización efectiva”, apuntó el legislador.

Para su implementación

En su faz resolutiva, el proyecto propone la creación de una Unidad Provincial de Compensación y Registro de Créditos que, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia, sea la encargada de registrar créditos, cesiones y transmisiones; verificar y coordinar la compensación entre distintos organismos; y garantizar la trazabilidad y el control administrativo.

“Esto aportará mayor transparencia, simplificará trámites y acortará tiempos burocráticos”, precisó Rico Zini.

Invitación a los municipios

A su vez, la norma se acompaña de una invitación a los municipios bonaerenses a adherir al régimen, con el objetivo de “avanzar hacia un esquema más integrado y eficiente en toda la provincia”.

Un Estado que debe modernizarse

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini subrayó que este proyecto se inscribe en una agenda orientada a “modernizar el Estado, mejorar la relación con los contribuyentes y reducir conflictos administrativos innecesarios”.

“En la Provincia pasan cosas sin sentido y las situaciones que se plantean en torno al crédito fiscal se enmarcan en esa lógica. La Provincia no trata bien a los contribuyentes. No puede considerar a alguien deudor en un mostrador y acreedor en otro. Deben existir mecanismos para permitirle a los bonaerenses pagar sus impuestos con créditos que tengan a su favor o cederlos a otro deudor del Estado para que, mediante un contrato registrado, pueda cancelar sus deudas con el fisco”, insistió el legislador del PRO.

Por último, enfatizó que el proyecto que ya ha sido presentado, y deberá recibir tratamiento parlamentario apenas terminen de conformarse las comisiones del Senado, busca “dotar al Estado provincial y a los contribuyentes de una herramienta efectiva que aporte más previsibilidad y transparencia”.