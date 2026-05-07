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    Florentino Teatro Bar celebra 25 años de cultura, música y encuentro en Pergamino

    Fundado por Sergio Cordero, Florentino Teatro Bar se convirtió en un símbolo de la escena independiente pergaminense.

    7 de mayo de 2026 - 12:31
    Florentino Teatro Bar, reconocido por su clima íntimo y su permanente apuesta al arte independiente.

    Florentino Teatro Bar, reconocido por su clima íntimo y su permanente apuesta al arte independiente.

    IMAGEN ALEGORICA

    Este fin de semana, Florentino Teatro Bar abrirá nuevamente sus puertas para celebrar sus 25 años de historia, arte y resistencia cultural. El emblemático espacio ubicado en Lorenzo Moreno 982 anuncia una doble jornada de espectáculos con Cantores Dúo y Gachi Tulliani, en un festejo que combinará emoción, memoria y encuentro.

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    Nacido a partir del sueño del actor y gestor cultural Sergio Cordero, Florentino se transformó con el tiempo en uno de los rincones más queridos y representativos de la cultura independiente local. Su identidad, marcada por la cercanía entre el escenario y el público, convirtió al lugar en un refugio artístico donde cada función adquiere un clima íntimo y especial.

    Definido cariñosamente por quienes lo frecuentan como “un quincho de paja, corazón y saborcito a duendes”, el espacio comenzó a construirse casi de manera artesanal, en el patio de una casa y con la ayuda de amigos, colegas y vecinos. Entre maderas, esfuerzo colectivo y pasión por el teatro, nació una propuesta que logró sostenerse y crecer a lo largo de más de dos décadas.

    Con el paso de los años, Florentino Teatro Bar se consolidó como una verdadera trinchera cultural, albergando fines de semana repletos de obras teatrales, recitales, ciclos musicales y propuestas escénicas de gran diversidad. Por su escenario han pasado artistas locales y regionales, así como también referentes que proyectaron su trabajo más allá de Pergamino.

    Pero la actividad del espacio no se limita a las funciones. Como asociación civil, Florentino también desarrolla una intensa tarea formativa y comunitaria a través de talleres de teatro destinados a niños, adolescentes y adultos. A ello se suma la creación del Grupo de Teatro Florentino, una experiencia colectiva que representa otro de los grandes orgullos de sus impulsores.

    A 24 años de aquel comienzo casi utópico, Florentino continúa siendo mucho más que un teatro bar: es un punto de encuentro, un espacio de pertenencia y una referencia indispensable para la vida cultural pergaminense.

    Los festejos en Florentino Teatro Bar

    Las celebraciones comenzarán este viernes, a las 21:00, con la presentación del dúo folklórico Cantores, integrado por Germán Federici y Gerónimo Sanguinetti.

    Estos amigos desde el año 1990, después de un tiempo, volvieron a unir los caminos de la música y el canto.

    En su recorrido formaron parte de Los Callejeros, conjunto vocal de proyección; fueron ganadores del Festival de Peyrano; obtuvieron el primer premio en Baradero Canta al país y, como dúo vocal, se impusieron en el Festival de la Sierra de Tandil. También lograron varios reconocimientos recorriendo distintos escenarios de la región y el país.

    Los festejos continuarán el sábado a las 21:30, con la presentación de la intérprete Gachi Tulliani, quien interpretará música popular acompañada por Joaquín Medrán en guitarra y voz, Pepe Moran en batería, Fer Vila en teclado y voces y Luciano Basso en bajo.

    Para reservas comunicarse al whatApps 2477 554459.

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