Rojas: Instalaron una nueva bomba de agua y mejorará la presión en toda la red

El Municipio de Rojas continúa avanzando con su plan de fortalecimiento de la red de distribución de agua potable mediante nuevas obras de infraestructura. En los últimos días se concretó la instalación de una nueva bomba impulsora en el pozo N°11, ubicado en la intersección de calle Carrasco y la ruta provincial 45, con el objetivo de mejorar el funcionamiento general del sistema.

La incorporación de este nuevo equipamiento forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por el municipio para optimizar el servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad. Según se informó oficialmente, la nueva bomba permitirá incrementar la presión de distribución en toda la red, beneficiando a cientos de vecinos.

El pozo N°11 cumple un rol importante dentro del sistema general de abastecimiento, por lo que la colocación de esta tecnología representa una mejora significativa en términos operativos. Desde el municipio destacaron que estas acciones apuntan a brindar respuestas concretas a demandas históricas relacionadas con el suministro y la calidad del servicio.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo equipo instalado tiene que ver con su capacidad para mejorar el rendimiento integral del sistema. La bomba impulsora no sólo permitirá sostener una presión más estable en la red, especialmente en horarios de mayor consumo, sino que además optimizará el funcionamiento hidráulico general.

Además, las autoridades señalaron que el nuevo equipamiento cuenta con características técnicas que favorecen una mayor eficiencia energética. Esto implica un menor consumo eléctrico para su funcionamiento, reduciendo costos operativos y contribuyendo a un uso más sustentable de los recursos.

En ese sentido, remarcaron que la modernización de la infraestructura de servicios públicos es uno de los ejes de trabajo de la actual gestión municipal, con inversiones destinadas a mejorar prestaciones esenciales para la comunidad.

Continúan las obras para fortalecer los servicios públicos

La colocación de esta bomba se suma a otras tareas de mantenimiento, ampliación y modernización que se vienen desarrollando en distintos puntos de Rojas. Desde el área correspondiente indicaron que el objetivo es seguir fortaleciendo la red de agua potable para acompañar el crecimiento urbano y garantizar un servicio más eficiente.

En los últimos años, la demanda de agua potable registró un incremento sostenido debido al crecimiento poblacional y a la expansión de nuevos barrios. Frente a este escenario, el municipio avanza con obras estratégicas para evitar inconvenientes y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Las autoridades locales remarcaron que estas inversiones buscan no sólo resolver problemas actuales, sino también proyectar una infraestructura preparada para las necesidades futuras de la ciudad. Mientras tanto, continúan las tareas de monitoreo y mantenimiento en diferentes sectores de la red.