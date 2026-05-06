San Pedro: Advierten que el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y sin gestores

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro emitió un comunicado oficial para informar a la ciudadanía que la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un trámite estrictamente gratuito.

El Municipio de San Pedro informó que el trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es completamente gratuito y no requiere intermediarios. La aclaración surge tras detectar consultas de vecinos por ofrecimientos de gestores que prometen agilizar el acceso al documento.

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Desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad indicaron que la gestión del Certificado Único de Discapacidad no tiene ningún costo para los solicitantes. En ese sentido, remarcaron que el procedimiento debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por el Estado.

Además, subrayaron que ninguna persona ajena a la estructura municipal está autorizada para intervenir en el proceso, garantizar turnos o acelerar los plazos administrativos mediante pagos.

Las autoridades advirtieron sobre la presencia de gestores particulares que ofrecen facilitar la obtención del certificado a cambio de dinero. Frente a esta situación, recalcaron que los tiempos de evaluación, aprobación y entrega responden a criterios técnicos que no pueden modificarse por fuera de los circuitos formales.

El Municipio insistió en que este tipo de ofrecimientos pueden derivar en estafas o cobros indebidos, afectando a personas que buscan acceder a un derecho garantizado de manera gratuita.

Dónde realizar el trámite en San Pedro

La Oficina de Discapacidad brinda asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de cada solicitud de manera directa. Los vecinos pueden acercarse a la sede ubicada en la intersección de Rivadavia y Oliveira Cézar para iniciar, renovar o consultar el estado del trámite.

Asimismo, el área realiza operativos descentralizados en distintos barrios y localidades rurales, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio y garantizar una cobertura territorial más amplia.