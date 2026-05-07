Zárate financiará obras para garantizar agua segura en escuelas rurales

Los trabajos se realizarán a través del Fondo Educativo y serán coordinados por Aguas de Zárate SAPEM, según lo establecido en el decreto que será publicado en las próximas horas en el sitio oficial.

El Municipio de Zárate anunció que asumirá la ejecución de obras destinadas a garantizar el acceso al agua segura en escuelas rurales del distrito. La medida busca asegurar la continuidad de las clases ante los problemas de abastecimiento que afectan a distintos establecimientos educativos.

La decisión fue comunicada por el intendente Marcelo Matzkin, quien confirmó que los trabajos serán financiados a través del Fondo Educativo y estarán coordinados por Aguas de Zárate SAPEM. Según se informó, el decreto correspondiente será publicado en las próximas horas en el sitio oficial del Municipio.

Para avanzar con la implementación del programa, el Ejecutivo local deberá firmar un convenio con el Consejo Escolar. El objetivo es acelerar las intervenciones necesarias en aquellos establecimientos rurales que actualmente presentan dificultades en el acceso al agua potable.

Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa apunta a garantizar condiciones básicas de salubridad en las escuelas rurales del partido de Zárate. En varios establecimientos, los inconvenientes vinculados al suministro de agua provocaron la suspensión de actividades y la pérdida de días de clase.

Las autoridades locales sostuvieron que la falta de respuestas por parte de la Provincia de Buenos Aires obligó al Municipio a tomar intervención directa para resolver una problemática que afecta tanto a estudiantes como a docentes y auxiliares.

Crean un programa para asegurar agua segura en escuelas rurales

El decreto pone especial énfasis en la creación de un programa destinado a garantizar el acceso al agua segura y a condiciones adecuadas de saneamiento en las instituciones educativas que no cuentan con provisión de agua de red pública.

La iniciativa contempla obras y acciones específicas para mejorar la infraestructura sanitaria en establecimientos alejados de la zona urbana, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo y preservar la salud de la comunidad educativa.