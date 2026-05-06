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    • San Pedro: gran participación de las Escuelas Municipales deportivas durante el fin de semana

    Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro desplegaron una intensa agenda con básquet, hockey y taekwondo, consolidando el crecimiento del deporte local.

    6 de mayo de 2026 - 18:00
    Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro desarrollaron una nutrida agenda de actividades durante el fin de semana, con participación en distintas disciplinas y escenarios de la ciudad.

    Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro desarrollaron una nutrida agenda de actividades durante el fin de semana, con participación en distintas disciplinas y escenarios de la ciudad.

    San Pedro Municipio

    Las Escuelas Deportivas Municipales vivieron un fin de semana de intensa actividad en San Pedro, con múltiples propuestas que convocaron a niños, niñas y jóvenes en distintos escenarios de la ciudad. Las jornadas combinaron competencia, formación y participación, reafirmando el rol clave del deporte como espacio de integración y desarrollo.

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    Inicio de la Liga Municipal de Básquet con gran convocatoria

    El básquet fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana con la disputa de la primera fecha de la Liga de Básquet Municipal en el Estadio Municipal. Participaron delegaciones de San Pedro, Santa Lucía, Gobernador Castro, Vuelta de Obligado y Río Tala, en una jornada que marcó el inicio de la competencia oficial.

    Los encuentros se desarrollaron en un clima de entusiasmo y compañerismo, con una destacada presencia de jóvenes deportistas que dieron sus primeros pasos en el certamen. Desde la organización remarcaron la importancia de estos espacios para fomentar la inclusión, el trabajo en equipo y la continuidad deportiva.

    El hockey acompañó la inauguración de una nueva cancha

    Por su parte, la Escuela Municipal de Hockey fue parte de un momento significativo para el deporte local al participar en la inauguración de la nueva cancha del Club Mitre. La actividad no solo celebró una mejora en la infraestructura, sino también el crecimiento sostenido de la disciplina en la ciudad.

    Jugadoras y jugadores formaron parte de la jornada, que incluyó demostraciones y encuentros amistosos, en un marco de celebración que reunió a familias, entrenadores y dirigentes. La nueva cancha representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo del hockey en San Pedro.

    Evaluación de taekwondo y avance de cinturones

    En el SUM del barrio Los Cazadores se llevó adelante una jornada de evaluación de taekwondo, donde los y las deportistas rindieron examen para avanzar de cinturón. La instancia reflejó el esfuerzo, la constancia y la disciplina que caracteriza a quienes integran esta escuela.

    Profesores y evaluadores destacaron el nivel demostrado por los participantes, así como el compromiso sostenido en cada entrenamiento. Este tipo de evaluaciones no solo marcan un progreso técnico, sino también un crecimiento personal en valores como el respeto y la perseverancia.

    Desde el área de Deportes valoraron la amplia participación y el compromiso de cada una de las escuelas, subrayando que estas iniciativas continúan siendo fundamentales para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes en la comunidad.

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