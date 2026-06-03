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    • San Pedro: La Justicia dictó condena por fraude en la construcción del hotel Azahar Spa

    Condenan a Juan Villalba por administración fraudulenta en San Pedro. Recibió prisión condicional y deberá enfrentar sumario.

    3 de junio de 2026 - 17:30
    Condenan a un empleado municipal de San Pedro por administración fraudulenta en una obra pública.

    Condenan a un empleado municipal de San Pedro por administración fraudulenta en una obra pública.

    cronicasanpedro.com

    La Justicia condenó al empleado municipal de San Pedro, Juan Ramón Villalba, a dos años y medio de prisión de ejecución condicional por el delito de administración fraudulenta. El fallo lo responsabiliza por el desvío de materiales y herramientas en la obra del hotel Azahar Spa entre 2007 y 2013.

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    Prisión condicional y delito probado en la causa Azahar Spa

    La jueza Luciana Díaz Bancalari consideró probado que Villalba tuvo un rol activo en la administración de bienes de la obra del hotel Azahar Spa, provocando un perjuicio patrimonial a la empresa propietaria. La sentencia estableció una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel, aunque quedó alcanzado por las consecuencias legales y administrativas del fallo.

    Desvío de materiales y testimonios clave en la investigación

    Durante el proceso judicial se incorporaron declaraciones de trabajadores, personal de seguridad y testigos que aseguraron haber visto el retiro sistemático de materiales, herramientas y maquinaria. Entre los elementos señalados figuran cemento, hierros, arena y equipos de construcción que habrían sido trasladados a otras obras sin autorización formal de la empresa.

    Impacto en la obra y continuidad del proceso judicial

    El expediente también reveló irregularidades en la ejecución de la obra del hotel Azahar Spa, con deficiencias constructivas y desvíos de recursos que derivaron en la denuncia penal. Mientras Villalba ya fue condenado en juicio abreviado, otros responsables como los arquitectos y contratistas enfrentarán juicio oral en los próximos días en los Tribunales de San Nicolás.

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