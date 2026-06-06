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    • La Sociedad Rural de San Pedro alertó por el crecimiento del delito rural y exigió respuestas concretas

    La entidad de San Pedro expresó su preocupación por la inseguridad en las zonas productivas, advirtió sobre nuevos desafíos vinculados al delito.

    6 de junio de 2026 - 12:30
    La Sociedad Rural de San Pedro emitió este 5 de junio de 2026 un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que afecta al sector agropecuario y cuestionó la falta de respuestas por parte de los ámbitos políticos y judiciales.

    La Sociedad Rural de San Pedro emitió este 5 de junio de 2026 un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que afecta al sector agropecuario y cuestionó la falta de respuestas por parte de los ámbitos políticos y judiciales.

    El Diario de San Pedro

    La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su preocupación por el avance de la inseguridad rural y reclamó respuestas más efectivas por parte de los distintos niveles institucionales. A través de un comunicado difundido este jueves, la entidad advirtió sobre el impacto que tienen estos hechos sobre la producción agropecuaria y el desarrollo económico de la región.

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    Preocupación por el aumento de los delitos rurales

    En el documento, la Sociedad Rural señaló que la problemática vinculada a los delitos rurales continúa creciendo y genera inquietud entre los productores del distrito. La entidad remarcó que la inseguridad representa una amenaza para quienes desarrollan su actividad en el ámbito agropecuario y sostuvo que es necesario profundizar las acciones destinadas a prevenir estos hechos.

    Asimismo, indicaron que los productores han participado activamente en distintas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad en las zonas rurales, colaborando con organismos y autoridades en la búsqueda de soluciones que permitan reducir los niveles de delincuencia.

    Reconocimiento al trabajo del Comando de Prevención Rural

    La institución destacó especialmente la labor que realiza el Comando de Prevención Rural (CPR), al que reconoció por su trabajo permanente en tareas de prevención e investigación de delitos que afectan al sector productivo.

    Sin embargo, la entidad consideró que el esfuerzo de las fuerzas de seguridad no resulta suficiente frente a una problemática que demanda un abordaje integral y una mayor participación de los distintos actores políticos y judiciales involucrados.

    La preocupación por el vínculo entre delito rural y narcotráfico

    Uno de los puntos más relevantes del comunicado estuvo relacionado con la advertencia sobre la creciente vinculación entre determinados delitos rurales y actividades asociadas al narcotráfico.

    Desde la Sociedad Rural señalaron que esta situación genera una especial preocupación dentro de la comunidad y consideraron que requiere respuestas institucionales acordes a la magnitud del problema. En ese sentido, insistieron en la necesidad de avanzar en políticas específicas que permitan enfrentar estas nuevas modalidades delictivas.

    Finalmente, la entidad recordó que el sector agropecuario continúa realizando importantes esfuerzos para sostener la actividad económica, generar empleo y contribuir al crecimiento local, por lo que reiteró el pedido de mayores acciones destinadas a garantizar la seguridad en las zonas rurales.

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