INTA San Pedro reunió a 400 estudiantes universitarios en una nueva Vidriera Tecnológica

Cerca de 400 estudiantes y docentes de ocho universidades nacionales participaron de la cuarta edición de la Vidriera Tecnológica Universitaria en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de INTA San Pedro.

Durante dos jornadas, cerca de 400 estudiantes y docentes de ocho universidades nacionales participaron de una nueva edición de la Vidriera Tecnológica para Universidades organizada por el INTA San Pedro . La iniciativa permitió recorrer establecimientos productivos, conocer experiencias locales y acercar la formación académica a la realidad del territorio.

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La Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro fue sede de la cuarta edición de esta propuesta que busca fortalecer el vínculo entre la formación universitaria y los sistemas productivos de la región.

Los participantes recorrieron la producción frutihortícola y viverística de San Pedro, además de visitar las instalaciones y conocer las principales líneas de trabajo que desarrolla el organismo. La actividad estuvo orientada a brindar una visión integral de los desafíos, oportunidades y avances tecnológicos presentes en el sector.

Según destacaron los organizadores, la experiencia se consolidó como un espacio de intercambio que permite a estudiantes y docentes observar de primera mano el funcionamiento de las cadenas productivas y el aporte de la investigación aplicada al desarrollo regional.

Recorridas por establecimientos y tecnología aplicada

La propuesta incluyó visitas a distintos emprendimientos productivos de la zona, donde los asistentes pudieron interiorizarse sobre procesos de producción, innovación tecnológica y manejo de cultivos.

Desde el INTA remarcaron que, junto al sector productivo local, se busca ofrecer una mirada amplia que conecte los contenidos académicos con las necesidades concretas del territorio. Además, se procura incentivar a los futuros profesionales para que encuentren oportunidades de desarrollo laboral y profesional en estas actividades.

La iniciativa viene creciendo año tras año y, según indicaron desde la organización, muchas facultades ya incorporan esta experiencia dentro de la planificación de sus cátedras para garantizar la participación de sus estudiantes.

Universidades e instituciones que participaron

La actividad fue organizada de manera conjunta por la EEA INTA San Pedro, la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora, las oficinas locales de SENASA e INASE, CAPROEM y el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 192.

Participaron estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Luján.

Los organizadores también agradecieron la colaboración de empresas, viveros y productores que abrieron sus puertas para recibir a los visitantes y compartir sus experiencias, contribuyendo al éxito de una propuesta que ya se transformó en una referencia para la formación de futuros profesionales vinculados al sector agropecuario.