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    • San Pedro: CICOP ratificó un paro de 24 horas y mantendrá actividades de prevención en el Hospital Ruffa

    La medida de fuerza se realizará este viernes en San Pedro por reclamos salariales y laborales. Garantizarán las guardias y habrá controles de salud gratuitos.

    5 de junio de 2026 - 08:34
    La seccional local de CICOP confirmó la realización de una medida de fuerza por 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este viernes 5 de junio.&nbsp;

    La seccional local de CICOP confirmó la realización de una medida de fuerza por 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este viernes 5 de junio. 

    notisanpedro.info

    La seccional de San Pedro de CICOP confirmó la realización de un paro de 24 horas para este viernes 5 de junio, en reclamo por diversas demandas salariales y laborales aún sin respuesta. A pesar de la medida de fuerza, el gremio aseguró la cobertura de guardias de urgencia y emergencia, además de sostener actividades de promoción y prevención de la salud abiertas a la comunidad.

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    Reclamos salariales y laborales impulsan la medida de fuerza

    La decisión fue adoptada en el marco de una Asamblea de Afiliados, donde los trabajadores de la salud resolvieron avanzar con una retención de tareas ante la falta de respuestas de las autoridades a una serie de reclamos considerados prioritarios.

    Entre los principales puntos planteados por el sindicato figuran la aplicación de actualizaciones salariales pendientes, el pago de retroactivos y bonificaciones adeudadas, así como la regularización de recategorizaciones y concursos que aún no fueron concretados.

    Desde CICOP señalaron que estos reclamos forman parte de una agenda de demandas que buscan mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud y garantizar el reconocimiento de derechos adquiridos.

    Guardias garantizadas durante el paro de CICOP

    A pesar del cese de actividades previsto para este viernes, la organización gremial informó que las guardias de urgencia y emergencia funcionarán con normalidad en los centros asistenciales.

    La medida apunta a compatibilizar el reclamo sindical con la atención de situaciones críticas que requieran intervención inmediata, garantizando la asistencia a pacientes que atraviesen emergencias médicas.

    De esta manera, el gremio busca minimizar el impacto de la protesta sobre la comunidad mientras continúa exigiendo respuestas concretas a sus planteos.

    Controles gratuitos y promoción de la salud en el Hospital Ruffa

    En paralelo con la jornada de protesta, los profesionales de la salud reafirmarán su compromiso con la atención primaria mediante una actividad abierta a la comunidad en el Hospital Dr. Emilio Ruffa.

    Entre las 9:00 y las 11:00 horas se llevarán adelante controles gratuitos de presión arterial, glucemia, peso y talla en el hall central del establecimiento. Además, se brindarán espacios de consejería y orientación sobre hábitos saludables.

    La iniciativa busca fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, acercando herramientas de cuidado a los vecinos y destacando la importancia de los controles periódicos para la detección temprana de factores de riesgo.

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