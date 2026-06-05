San Pedro: Crece la preocupación por peleas entre adolescentes difundidas en redes sociales

«ATR la 7 ehhh»: ahora crean perfiles para difundir peleas entre adolescentes en la ciudad de San Pedro.

La difusión de peleas entre adolescentes a través de redes sociales volvió a encender las alarmas en la comunidad. La circulación de un video que mostraría un enfrentamiento entre jóvenes en las inmediaciones de una escuela secundaria de la ciudad de San Pedro, generó preocupación entre padres y madres, quienes reclaman mayores medidas de prevención y concientización para proteger a los estudiantes.

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La situación tomó relevancia tras el mensaje enviado por una madre a un medio local, donde expresó su inquietud por la seguridad de los alumnos luego de que se difundiera un video de una presunta pelea entre adolescentes cerca de un establecimiento educativo.

Según relató, el episodio habría ocurrido en un espacio público ubicado junto a la escuela y fue compartido a través de una cuenta de Instagram. La mujer aseguró que, por temor a que se repitan situaciones similares, acompaña diariamente a su hijo al ingreso y salida de clases.

La preocupación de las familias no solo está vinculada al hecho puntual, sino también al impacto que estos episodios generan en la percepción de seguridad dentro y fuera de las instituciones educativas.

Redes sociales y exposición de menores

Uno de los aspectos que más inquieta es la creciente utilización de redes sociales para difundir contenidos vinculados a hechos de violencia protagonizados por adolescentes. En algunos casos, incluso se crean perfiles específicos destinados a publicar videos de peleas y enfrentamientos.

Especialistas advierten que esta práctica contribuye a amplificar la exposición de menores de edad y puede favorecer la normalización de conductas violentas entre los jóvenes. Además, la viralización de este tipo de contenidos suele multiplicar el alcance de los hechos mucho más allá del ámbito donde ocurrieron.

La facilidad con la que los videos circulan en plataformas digitales plantea nuevos desafíos para las familias, las escuelas y las autoridades.

El desafío de prevenir la violencia adolescente

Frente a este escenario, distintos sectores de la comunidad coinciden en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, educación digital y acompañamiento de los jóvenes.

Padres, docentes y directivos consideran fundamental promover espacios de diálogo que permitan abordar los conflictos antes de que deriven en situaciones de violencia. También destacan la importancia de generar conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales y las consecuencias que puede tener la difusión de imágenes o videos que involucren a menores.

Mientras continúa el debate, las familias reiteran su pedido de medidas que contribuyan a garantizar entornos más seguros para los estudiantes y eviten que estos episodios vuelvan a repetirse.