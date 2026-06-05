viernes 05 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Crece la preocupación por peleas entre adolescentes difundidas en redes sociales

    Videos de enfrentamientos entre jóvenes y la aparición de perfiles dedicados a compartirlos generan alarma entre familias y escuelas de San Pedro.

    5 de junio de 2026 - 12:30
    «ATR la 7 ehhh»: ahora crean perfiles para difundir peleas entre adolescentes en la ciudad de San Pedro.

    «ATR la 7 ehhh»: ahora crean perfiles para difundir peleas entre adolescentes en la ciudad de San Pedro.

    cronicasanpedro.com

    La difusión de peleas entre adolescentes a través de redes sociales volvió a encender las alarmas en la comunidad. La circulación de un video que mostraría un enfrentamiento entre jóvenes en las inmediaciones de una escuela secundaria de la ciudad de San Pedro, generó preocupación entre padres y madres, quienes reclaman mayores medidas de prevención y concientización para proteger a los estudiantes.

    Lee además
    Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local. 

    San Pedro: Instalan un paseo de paraguas celestes y blancos en pleno centro de la ciudad
    La seccional local de CICOP confirmó la realización de una medida de fuerza por 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este viernes 5 de junio. 

    San Pedro: CICOP ratificó un paro de 24 horas y mantendrá actividades de prevención en el Hospital Ruffa

    Viralización de peleas y preocupación de las familias

    La situación tomó relevancia tras el mensaje enviado por una madre a un medio local, donde expresó su inquietud por la seguridad de los alumnos luego de que se difundiera un video de una presunta pelea entre adolescentes cerca de un establecimiento educativo.

    Según relató, el episodio habría ocurrido en un espacio público ubicado junto a la escuela y fue compartido a través de una cuenta de Instagram. La mujer aseguró que, por temor a que se repitan situaciones similares, acompaña diariamente a su hijo al ingreso y salida de clases.

    La preocupación de las familias no solo está vinculada al hecho puntual, sino también al impacto que estos episodios generan en la percepción de seguridad dentro y fuera de las instituciones educativas.

    Redes sociales y exposición de menores

    Uno de los aspectos que más inquieta es la creciente utilización de redes sociales para difundir contenidos vinculados a hechos de violencia protagonizados por adolescentes. En algunos casos, incluso se crean perfiles específicos destinados a publicar videos de peleas y enfrentamientos.

    Especialistas advierten que esta práctica contribuye a amplificar la exposición de menores de edad y puede favorecer la normalización de conductas violentas entre los jóvenes. Además, la viralización de este tipo de contenidos suele multiplicar el alcance de los hechos mucho más allá del ámbito donde ocurrieron.

    La facilidad con la que los videos circulan en plataformas digitales plantea nuevos desafíos para las familias, las escuelas y las autoridades.

    El desafío de prevenir la violencia adolescente

    Frente a este escenario, distintos sectores de la comunidad coinciden en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, educación digital y acompañamiento de los jóvenes.

    Padres, docentes y directivos consideran fundamental promover espacios de diálogo que permitan abordar los conflictos antes de que deriven en situaciones de violencia. También destacan la importancia de generar conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales y las consecuencias que puede tener la difusión de imágenes o videos que involucren a menores.

    Mientras continúa el debate, las familias reiteran su pedido de medidas que contribuyan a garantizar entornos más seguros para los estudiantes y eviten que estos episodios vuelvan a repetirse.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Instalan un paseo de paraguas celestes y blancos en pleno centro de la ciudad

    San Pedro: CICOP ratificó un paro de 24 horas y mantendrá actividades de prevención en el Hospital Ruffa

    INTA San Pedro reunió a 400 estudiantes universitarios en una nueva Vidriera Tecnológica

    Decisión Niñez: jóvenes de San Pedro presentaron proyectos para mejorar sus barrios

    San Pedro: Allanamiento por amenaza de bomba en la Escuela secundaria, secuestraron un celular

    San Pedro: La Justicia dictó condena por fraude en la construcción del hotel Azahar Spa

    Escuela Secundaria 4 de San Pedro: los alumnos vuelven a ingresar con mochilas tras la amenaza

    San Pedro: Comienza la campaña de residuos electrónicos, dónde llevar los aparatos en desuso

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local. 

    San Pedro: Instalan un paseo de paraguas celestes y blancos en pleno centro de la ciudad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local. 

    San Pedro: Instalan un paseo de paraguas celestes y blancos en pleno centro de la ciudad
    El Teatro San Nicolás ofrecerá una variada propuesta para este fin de semana, con dos espectáculos que prometen atraer a los amantes del teatro.

    San Nicolás: Fin de semana de cartelera imperdible, teatro, suspenso y comedia

    La dupla ganadora de la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026 fue la del equipo “Roble”, integrada por Verónica Díaz y Matías Jiménez.
    Tendencias

    Quiénes ganaron la Copa Argentina del Helado Artesanal 2026: los maestros heladeros que conquistaron al jurado

    Quedó establecido el cronograma de la visita del Punto Violeta en los barrios y en los pueblos de Pergamino.

    Violencia de género: El Punto Violeta de Pergamino acercará asesoramiento a barrios y pueblos

    Seguro de viaje para adultos mayores en Argentina: opciones y recomendaciones

    Seguro de viaje para adultos mayores en Argentina: opciones y recomendaciones