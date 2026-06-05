San Pedro: Instalan un paseo de paraguas celestes y blancos en pleno centro de la ciudad

Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local.

El Municipio de San Pedro comenzó la instalación de un paseo de paraguas colgantes celestes y blancos en el centro de la ciudad. La intervención se lleva adelante sobre calle Balcarce, entre Mitre y 25 de Mayo, y forma parte de una estrategia orientada a revitalizar el espacio público, fortalecer el atractivo turístico y acompañar la actividad comercial de la zona.

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Los trabajos se desarrollan por parte de personal municipal y requieren cortes parciales de tránsito mientras se completa el montaje de la estructura. Desde el Municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución en el sector afectado.

La propuesta consiste en la colocación de decenas de paraguas suspendidos sobre la calzada, generando un corredor visual con los colores celeste y blanco. La iniciativa apunta a transformar temporalmente la imagen urbana de una de las arterias más transitadas del casco céntrico.

Además de su valor estético, este tipo de intervenciones suele convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, incentivando la circulación peatonal y la permanencia en espacios comerciales y gastronómicos.

Un proyecto que ya tuvo una experiencia previa en la ciudad

La actual instalación no es una novedad absoluta para los sampedrinos. El mismo concepto decorativo ya había sido implementado durante el programa "Verano Peatonal" realizado en 2020.

En aquella oportunidad, la propuesta también fue impulsada desde el área de Turismo municipal, que por entonces estaba encabezada, al igual que en la actualidad, por Marcela Cuñer. La experiencia obtuvo una importante repercusión entre vecinos y turistas, convirtiéndose en uno de los elementos más fotografiados de la temporada.

La recuperación de esta iniciativa busca reeditar ese impacto positivo y aportar una nueva postal urbana en el corazón de la ciudad.

La tendencia mundial que inspira la iniciativa

Los paseos de paraguas colgantes forman parte de una tendencia internacional de intervención artística en espacios públicos. Su antecedente más reconocido se encuentra en Águeda, Portugal, donde surgió el denominado Umbrella Sky Project dentro del festival de arte AgitÁgueda.

La propuesta portuguesa alcanzó notoriedad mundial al cubrir calles enteras con cientos de paraguas de colores suspendidos, generando un atractivo turístico que cada año recibe miles de visitantes.

Con el paso del tiempo, el concepto fue adoptado en distintas ciudades de Europa y América. Sectores de París, Madrid, Viejo San Juan en Puerto Rico, además de paseos urbanos en México y Colombia, incorporaron instalaciones similares para potenciar el turismo, la fotografía urbana y la actividad comercial.

En ese contexto, la nueva intervención sobre calle Balcarce se suma a una estrategia que busca combinar identidad local, embellecimiento urbano y promoción turística, replicando una tendencia que ha demostrado resultados exitosos en distintas partes del mundo.