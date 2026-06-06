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    • Residuos electrónicos: comenzó en San Pedro el traslado para reciclaje y anunciaron nuevas jornadas

    El municipio de San Pedro envió los primeros cargamentos a una planta especializada y confirmó un cronograma de recepción que continuará durante junio y julio.

    6 de junio de 2026 - 08:45
    El municipio avanzó con el traslado de los primeros cargamentos de residuos eléctricos y electrónicos recolectados durante las jornadas iniciales de la campaña ambiental destinada al tratamiento de este tipo de desechos.

    El municipio avanzó con el traslado de los primeros cargamentos de residuos eléctricos y electrónicos recolectados durante las jornadas iniciales de la campaña ambiental destinada al tratamiento de este tipo de desechos.

    eldiariodesanpedro.com.ar

    El municipio de la ciudad de San Pedro puso en marcha el traslado de los primeros residuos eléctricos y electrónicos recolectados en el marco de la campaña ambiental destinada a promover el reciclaje y la correcta disposición de estos materiales. Al mismo tiempo, confirmó nuevas jornadas de recepción que se desarrollarán en distintos barrios y localidades durante junio y julio.

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    Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local. 

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    Reciclaje de residuos electrónicos con tratamiento especializado

    Los materiales recolectados fueron enviados a la Cooperativa Tecnoraee, entidad responsable de su procesamiento mediante un convenio firmado con la administración municipal. La organización cuenta con certificación oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante la recuperación de componentes reciclables y la disposición final segura de aquellos elementos que no pueden reutilizarse.

    La iniciativa busca brindar una alternativa sustentable para la gestión de residuos tecnológicos, evitando que aparatos eléctricos y electrónicos en desuso terminen mezclados con los residuos domiciliarios.

    Impacto ambiental y prevención de la contaminación

    Desde el área ambiental destacaron que la correcta gestión de estos residuos resulta fundamental para reducir los riesgos que generan ciertos componentes contaminantes presentes en equipos electrónicos. Entre ellos se encuentran metales pesados y sustancias que pueden afectar tanto el suelo como las fuentes de agua si son descartados de manera inadecuada.

    Además, señalaron que la experiencia obtenida en campañas anteriores vinculadas a neumáticos fuera de uso y envases de fitosanitarios permitió fortalecer las estrategias de tratamiento de residuos especiales y avanzar en nuevas acciones de economía circular.

    Cronograma de recepción de residuos electrónicos en junio y julio

    Con el objetivo de dar continuidad al programa, el municipio difundió el calendario de las próximas jornadas de recepción.

    El 10 de junio el punto de acopio funcionará en las inmediaciones de la Escuela Industrial, en la intersección de Sarmiento y 3 de Febrero. El 17 de junio la actividad se desarrollará en Plaza Constitución, sobre Hipólito Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, mientras que el 24 de junio tendrá lugar en el barrio San Julián, en la esquina de Oliveira Cézar y Humanes.

    La campaña también llegará a las localidades del partido. El 30 de junio se realizará en Gobernador Castro, frente a la Delegación Municipal, entre las 10:00 y las 14:00. El 2 de julio se repetirá la modalidad en Río Tala, en el mismo horario y ubicación.

    Posteriormente, el 7 de julio se desarrollará una jornada simultánea en Santa Lucía y Pueblo Doyle. En Santa Lucía la recepción será frente a la Delegación Municipal, mientras que en Pueblo Doyle se llevará adelante frente al Jardín Municipal, en ambos casos de 10:00 a 14:00.

    El cronograma finalizará el 14 de julio en Vuelta de Obligado, donde el puesto de recepción funcionará de 10:00 a 12:00 en la Escuela Primaria Nº 15.

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