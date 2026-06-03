miércoles 03 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Escuela Secundaria 4 de San Pedro: los alumnos vuelven a ingresar con mochilas tras la amenaza

    En San Pedro la medida preventiva quedó sin efecto luego de un proceso de diálogo con familias, docentes y estudiantes impulsado por las autoridades educativas.

    3 de junio de 2026 - 13:30
    Las autoridades educativas de la región oficializaron la restitución del uso de mochilas para los alumnos de la Escuela Secundaria 4, medida que había sido suspendida de forma preventiva tras una amenaza de seguridad.

    Las autoridades educativas de la región oficializaron la restitución del uso de mochilas para los alumnos de la Escuela Secundaria 4, medida que había sido suspendida de forma preventiva tras una amenaza de seguridad.

    Google Ilustrativa

    Las autoridades educativas resolvieron restituir el uso de mochilas para los estudiantes de la Escuela Secundaria 4 de la ciudad de San Pedro, luego de varias semanas de restricciones implementadas tras una amenaza recibida por correo electrónico. La decisión fue tomada luego de un proceso de acompañamiento institucional que involucró a familias, docentes y alumnos.

    Lee además
    La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro pone en marcha este miércoles la primera campaña de recepción y recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa implementada en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente. 

    San Pedro: Comienza la campaña de residuos electrónicos, dónde llevar los aparatos en desuso
    La jornada formativa estará a cargo del especialista Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil del cuerpo médico del centro de salud anfitrión, quien abordará los lineamientos esenciales para el diagnóstico temprano y el abordaje inmediato de esta grave reacción alérgica generalizada que constituye una emergencia médica.

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    Vuelven las mochilas a la Escuela Secundaria 4

    La prohibición del ingreso con mochilas había sido establecida como una medida excepcional y preventiva luego de que las autoridades tomaran conocimiento de un correo electrónico intimidatorio. El mensaje advertía sobre el supuesto ingreso de elementos peligrosos que podían poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.

    Ante esa situación, se implementaron controles especiales mientras se evaluaba el alcance de la amenaza y se desarrollaban acciones destinadas a preservar la tranquilidad dentro del establecimiento.

    Qué dijeron las autoridades educativas

    La Jefa Distrital de Educación, Lorena López, explicó que la restricción tuvo carácter transitorio y respondió a la necesidad de actuar con prudencia frente a un escenario de incertidumbre.

    Según detalló, durante las últimas semanas se llevaron adelante encuentros con las familias y espacios de diálogo con estudiantes y docentes para abordar lo ocurrido y generar instancias de reflexión colectiva. La funcionaria señaló que era necesario brindar tiempo para procesar institucionalmente la situación y reforzar pautas de convivencia y cuidado.

    El rol de las familias y la normalización de las actividades

    Desde la inspección distrital destacaron el acompañamiento de las familias durante el período de excepción. Si bien existieron distintas opiniones respecto de la medida adoptada, las autoridades valoraron el respeto y la colaboración demostrados por la comunidad educativa.

    Con la restitución del uso de mochilas, la Escuela Secundaria 4 deja atrás una etapa de contingencia y retoma su funcionamiento habitual. Desde Educación consideran que la experiencia permitió fortalecer los canales de comunicación, promover la escucha activa y consolidar herramientas para afrontar situaciones complejas dentro del ámbito escolar.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Comienza la campaña de residuos electrónicos, dónde llevar los aparatos en desuso

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

    Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad

    San Pedro: COOPSER recibió a cooperativas eléctricas bonaerenses en una reunión clave de APEBA

    San Pedro: Cierran preventivamente el puente peatonal del boulevard por daños estructurales

    Controles viales en San Pedro: retuvieron autos por alcoholemia positiva y secuestraron equinos sueltos

    Las escuelas deportivas municipales de San Pedro brillan con títulos y destacadas actuaciones

    Bomberos Voluntarios de San Pedro celebrarán su día con actos y homenajes

    San Pedro: Recuperaron medicamentos robados que habían sido abandonados en plena vía pública

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

    Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Martín Raisi y José María Cifiuentes, tras conocerse el resultado altamente positivo para la delegación de Pergamino.

    El Departamento de Cibercrimen de Pergamino se consagra entre los cinco mejores del mundo
    Martín de la Costa en acción en el segundo torneo del Circuito Nacional FATeMA.

    Martín de la Costa sigue elevando su nivel en el tenis de mesa adaptado

    La Copa Mundial de Fútbol 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming.
    Tendencias

    Dónde ver los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol: las señales que los transmiten

    Los afiliados de PAMI de Pérez Millán volvieron a contar con atención presencial en su localidad tras la reapertura de la oficina que permaneció cerrada durante un tiempo y cuya vuelta al funcionamiento era uno de los reclamos más recurrentes de jubilados y pensionados de la zona.

    Reabrió la oficina de PAMI en Pérez Millán y los afiliados ya pueden hacer trámites sin viajar

    Con esta nueva baja ya son tres los pediatras que decidieron alejarse de sus funciones, en el Hospital San José, desde que la problemática comenzó a visibilizarse públicamente, hace un mes.

    La crisis que no se detiene en el Hospital San José de Pergamino: otra renuncia golpea a Pediatría