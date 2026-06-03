Escuela Secundaria 4 de San Pedro: los alumnos vuelven a ingresar con mochilas tras la amenaza

Las autoridades educativas de la región oficializaron la restitución del uso de mochilas para los alumnos de la Escuela Secundaria 4, medida que había sido suspendida de forma preventiva tras una amenaza de seguridad.

Las autoridades educativas resolvieron restituir el uso de mochilas para los estudiantes de la Escuela Secundaria 4 de la ciudad de San Pedro , luego de varias semanas de restricciones implementadas tras una amenaza recibida por correo electrónico. La decisión fue tomada luego de un proceso de acompañamiento institucional que involucró a familias, docentes y alumnos.

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La prohibición del ingreso con mochilas había sido establecida como una medida excepcional y preventiva luego de que las autoridades tomaran conocimiento de un correo electrónico intimidatorio. El mensaje advertía sobre el supuesto ingreso de elementos peligrosos que podían poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.

Ante esa situación, se implementaron controles especiales mientras se evaluaba el alcance de la amenaza y se desarrollaban acciones destinadas a preservar la tranquilidad dentro del establecimiento.

La Jefa Distrital de Educación, Lorena López, explicó que la restricción tuvo carácter transitorio y respondió a la necesidad de actuar con prudencia frente a un escenario de incertidumbre.

Según detalló, durante las últimas semanas se llevaron adelante encuentros con las familias y espacios de diálogo con estudiantes y docentes para abordar lo ocurrido y generar instancias de reflexión colectiva. La funcionaria señaló que era necesario brindar tiempo para procesar institucionalmente la situación y reforzar pautas de convivencia y cuidado.

El rol de las familias y la normalización de las actividades

Desde la inspección distrital destacaron el acompañamiento de las familias durante el período de excepción. Si bien existieron distintas opiniones respecto de la medida adoptada, las autoridades valoraron el respeto y la colaboración demostrados por la comunidad educativa.

Con la restitución del uso de mochilas, la Escuela Secundaria 4 deja atrás una etapa de contingencia y retoma su funcionamiento habitual. Desde Educación consideran que la experiencia permitió fortalecer los canales de comunicación, promover la escucha activa y consolidar herramientas para afrontar situaciones complejas dentro del ámbito escolar.