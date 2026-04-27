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    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino refuerza el servicio con obras clave en la zona del Aeroclub

    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino brindaron detalles de los trabajos que se estuvieron llevando adelante.

    27 de abril de 2026 - 16:48
    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino informó sobre los trabajos realizados.

    Con el objetivo de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó adelante una serie de importantes trabajos en la zona del Aeroclub, orientados a optimizar la infraestructura y prevenir eventuales inconvenientes en el suministro.

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    Mejoras importantes de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    En ese marco, se concretó el recambio de aproximadamente 500 metros de cableado de media tensión, una intervención clave que permitió renovar un tramo significativo de la red y mejorar la calidad del servicio en el sector. Esta tarea forma parte de un plan sostenido de modernización que apunta a acompañar el crecimiento de la demanda energética.

    Asimismo, se realizaron trabajos integrales en una subestación estratégica ubicada en la zona, donde se avanzó con tareas de mantenimiento, reemplazo de componentes y ajustes técnicos que permiten garantizar un funcionamiento más eficiente y seguro de las instalaciones.

    Inversiones y operativos programados

    Desde la entidad destacaron que este tipo de inversiones y operativos programados resultan fundamentales para reducir riesgos de fallas, mejorar la respuesta ante contingencias y asegurar un suministro continuo tanto para los hogares como para las actividades productivas y comerciales del área.

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