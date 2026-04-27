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    • San Nicolás: Declaran de interés municipal las Jornadas Provinciales de Trabajo Social

    El encuentro se realizará del 7 al 9 de mayo en el ITEC de San Nicolás y reunirá a más de 800 profesionales de toda la provincia y el país.

    27 de abril de 2026 - 17:30
    Las XV Jornadas Provinciales de Trabajo Social fueron declaradas de interés municipal, a partir de una iniciativa presentada por el Colegio de Trabajadores Sociales Distrito San Nicolás.

    Las XV Jornadas Provinciales de Trabajo Social fueron declaradas de interés municipal, a partir de una iniciativa presentada por el Colegio de Trabajadores Sociales Distrito San Nicolás.

    El Norte

    El Concejo Deliberante de San Nicolás declaró de interés municipal a las XV Jornadas Provinciales de Trabajo Social, que se desarrollarán del 7 al 9 de mayo en el ITEC. La iniciativa fue impulsada por el Colegio de Trabajadores Sociales Distrito San Nicolás y aprobada por unanimidad.

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    Reconocimiento institucional y respaldo unánime

    La declaración fue tratada en la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo local, donde contó con el acompañamiento de todos los bloques. Durante el tratamiento estuvieron presentes autoridades del Colegio organizador, quienes recibieron el reconocimiento institucional en el recinto.

    Participaron la presidenta Sofía Menichelli, la secretaria Virginia Lattanzio y la tesorera Yesica Troilo, representantes de la entidad impulsora. En ese marco, Menichelli destacó la importancia de que San Nicolás sea sede del evento y convocó a la comunidad a participar de la propuesta.

    Un evento provincial con sede por primera vez en la ciudad

    Las XV Jornadas Provinciales de Trabajo Social tendrán lugar en el Instituto Tecnológico “Rafael de Aguiar” (ITEC) y reunirán a más de 800 profesionales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones.

    Se trata del principal evento institucional del Colegio de Trabajadores Sociales bonaerense y, en esta edición, marcará un hito al realizarse por primera vez en San Nicolás de los Arroyos. La actividad contará con una amplia convocatoria y un enfoque federal.

    Debates, intercambio y fortalecimiento profesional

    Durante tres días, las jornadas ofrecerán espacios de debate, análisis e intercambio sobre las prácticas profesionales en distintos ámbitos de intervención. Participarán trabajadoras y trabajadores sociales con experiencia en diversos territorios.

    El encuentro se desarrollará bajo el lema “Estrategias y resistencias cotidianas en los procesos de intervención. Aportes a las luchas contrahegemónicas”, con el objetivo de fortalecer el debate colectivo y aportar herramientas para el ejercicio profesional en contextos complejos.

    Con la declaración de interés municipal, el evento suma respaldo institucional en la previa de su realización, consolidando a San Nicolás como punto de encuentro para el trabajo social a nivel provincial.

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